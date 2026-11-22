Łącznie wicepremier Radosław Sikorski spędził na urzędzie ministra spraw zagranicznych 11 lat. W 11 punktach jego „osiągnięcia” podsumował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

– „Co proponował i z czego zostanie zapamiętany: reset z Putinem, Ławrow gościem na zamkniętej naradzie polskich ambasadorów, chęć dołączenia Polski do Nord Stream, wstrzymanie tarczy antyrakietowej, walka z każdym polskim prezydentem, »kandydowanie« na stanowiska szefów NATO, UE, ONZ, Układu Słonecznego i Galaktyki - z takim samym skutkiem, hołd berliński, antyamerykanizm, rasistowskie dowcipy i seksistowskie podejście do urzędniczek, paraliż służby zagranicznej i brak ambasadorów, kilkukrotna porażka w prawyborach prezydenckich”

– wymienił.

– „Do tego błaznowanie każdego dnia okraszane chamstwem, wulgarnością i bufonadą”

– dodał.

Szef BBM na koniec pyta internautów, czy coś pominął.