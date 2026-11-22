W kilku miejscowościach obwodu królewieckiego, m.in. w samym Królewsku, zawyły wczoraj wieczorem syreny alarmowe. W mediach społecznościowych natomiast pojawiły się doniesienia, wedle których mieszkańcy słyszeli eksplozje. Ukraińskie kanały na Telegramie podawały, że wybuchy słyszano w mieście portowym Bałtyjsk, a celem mogła być infrastruktura Floty Bałtyckiej.

Oficjalnie gubernator obwodu królewieckiego Aleksiej Biesprozwannych poinformował o wykryciu przez system ostrzegania przed zagrożeniem ze strony bezzałogowych statków podejrzanego obiektu, który nadlatywał ze strony Litwy. Po sprawdzeniu sytuacji służby nie stwierdziły jednak istnienia zagrożenia.

Litwa zaprzecza

Minister Spraw Zagranicznych Litwy Kestutis Budrys oświadczył w nocy za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jego kraj „kategorycznie odrzuca krążące w sieciach społecznościowych pogłoski”, wedle których brał on udział w ataku dronów na cele w obwodzie królewieckim. Podkreślił, że Litwa nie udostępniła swojej przestrzeni powietrznej do nalotów na cele w Rosji.

Eksperci: To może być rosyjska prowokacja

Kijów dotychczas nie odniósł się do doniesień na temat rzekomych dronów w obwodzie królewieckim. Ukraiński ekspert wojskowy Ołeksandr Kowałenko zwraca uwagę, że możemy mieć do czynienia z rosyjską prowokacją, której celem byłoby uzasadnienie agresywnych działań Rosji wobec któregoś z europejskich państw. Wskazał na brak celowości takiego uderzenie ze strony Ukrainy,

– „Jaki był tego sens? Po co zadawać sobie tyle trudu – wykonując ogromny manewr okrężny – tylko po to, by uderzyć w bazę morską, która nie ma dla nas większego znaczenia, skoro w zasięgu znajdują się znacznie ważniejsze cele? Czy chodziło o pokazanie, że jesteśmy w stanie dotrzeć do Bałtyjska? Czy tylko o to? Trudno uznać takie działanie za pragmatyczne”

– powiedział.

– „Rodzi to wiele pytań – między innymi o to, czy całe to zdarzenie nie jest w istocie prowokacją zaaranżowaną przez samą Rosję, mającą na celu uzasadnienie przyszłej agresji wobec jednego z jej europejskich sąsiadów”

– dodał.

Podobnie sprawę ocenia cytowany przez portal Moscow Times analityk Jan Matwiejew, wywodzący się ze środowiska Aleksieja Nawalnego.

– „Nawiasem mówiąc, bez trudu wyobrażam sobie czysto rosyjską prowokację – atak na własne terytorium, zaaranżowany tak, by winą obarczyć Europę. Mogliby twierdzić, że Europa pozwoliła ukraińskim dronom na przelot przez swoją przestrzeń powietrzną, a nawet sugerować, że same drony były pochodzenia europejskiego. Zobaczmy, jak rozwinie się sytuacja”

– powiedział ekspert.

Polskie służby udaremniły dywersję

Na początku listopada premier Donald Tusk zdradził, że polskie służby odnotowały niebezpieczne ruchy na polsko-rosyjskiej granicy. Swoimi ustaleniami w tej sprawie podzieliła się kilka dni temu „Rzeczpospolita”. Wszystko wskazuje na to, że na przełomie października i listopada Rosjanie planowali poważną operację dywersyjną przy granicy z obwodem królewieckim. W jej ramach przewidywano symulowany atak na obiekt znajdujący się w Federacji Rosyjskiej. Operacja pod obcą flagą, przypominająca prowokację gliwicką, miała służyć obciążeniu Kijowa. Na szczęście działania polskich służb zapobiegły dywersji.