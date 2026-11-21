Orszaki odbędą się w Krakowie, Warszawie, Częstochowie, Przemyślu, Szczecinie, Olsztynie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu. W tym roku do grona miast organizujących wydarzenie dołączyły Częstochowa i Poznań. Hasłem obchodów są słowa: „Zjednoczeni pod sztandarem Chrystusa Króla”.

– Najważniejszy przekaz to przypomnienie, że dziesięć lat temu wydarzyło się coś przełomowego, co zapoczątkowało wielkie działania na rzecz odnowy moralnej narodu i budowania jedności – powiedział prof. Andrzej Flaga, przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiego Dzieła Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla.

W Częstochowie uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 Mszą św. w archikatedrze Świętej Rodziny pod przewodnictwem abp. Wacława Depo. O godz. 11.00 orszak wyruszy na Jasną Górę, gdzie o godz. 13.00 odprawiona zostanie kolejna Msza św.

W Krakowie o godz. 12.00 w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach Eucharystii będzie przewodniczył bp Jan Zając. Nastąpi także odnowienie Jubileuszowego Aktu, a o godz. 13.00 uczestnicy przejdą do Sanktuarium św. Jana Pawła II.

W Warszawie Msza św. pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa rozpocznie się o godz. 12.30 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Orszak wyruszy o godz. 13.45, a o godz. 15.00 zaplanowano nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla w katedrze na warszawskiej Pradze.

W Poznaniu uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 w archikatedrze na Ostrowie Tumskim, w Szczecinie o godz. 12.00 w archikatedrze św. Jakuba, a we Wrocławiu wieczorne obchody zakończy o godz. 19.00 orszak pod pomnik Chrystusa Króla Wszechświata przy katedrze.

– Przygotowywane orszaki są manifestacją wiary, w której jednoczą się różne grupy, a modlitwie i sztandarom towarzyszy radość bycia razem i pokazania, że Chrystus Król jest w centrum naszego życia – podkreślił prof. Flaga.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana został uroczyście proklamowany 19 listopada 2016 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.