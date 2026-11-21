Dziewczynkę pozostawiono w nosidełku w domu sióstr przy ul. Obywatelskiej 60. Pierwszej oceny jej stanu dokonała jedna z urszulanek, która jest pielęgniarką.

– Była normalnie ubrana, stosownie do pory roku, wyglądała zdrowo, co potem potwierdzili medycy, którzy przybyli po chwili do domu sióstr – relacjonowała s. Małgorzata Binkowska, przełożona domu.

O zdarzeniu został poinformowany także kard. Konrad Krajewski. Dyrektor łódzkiej Caritas przekazał mu wiadomość w tradycyjny sposób:

– Chciałem poinformować, że został Ksiądz Kardynał dziadkiem – wspominał hierarcha.

Kardynał podkreślił przede wszystkim znaczenie pomocy dla kobiet znajdujących się w dramatycznej sytuacji.

– Bardzo się cieszę, że kolejne życie zostało uratowane. Mówimy o tym, żeby młode matki, kobiety oczekujące potomstwa, którym jest wyjątkowo trudno, wiedziały, że nie muszą być same – powiedział.

Łódzkie Okno Życia działa od 2010 roku. Piątkowa dziewczynka jest dziesiątym dzieckiem pozostawionym w tym miejscu i czwartą dziewczynką. Caritas Archidiecezji Łódzkiej prowadzi trzy takie placówki – w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Pabianicach. Łącznie uratowano w nich 18 dzieci.

Po przyjęciu dziecka uruchamiana jest standardowa procedura: powiadamiane są pogotowie i policja, a następnie sąd rodzinny, który rozpoczyna działania prowadzące do uregulowania sytuacji prawnej niemowlęcia i ewentualnej adopcji.