W dokumencie podpisanym po szczycie trzy państwa podkreśliły znaczenie „zgody państwa” oraz immunitetu jego przedstawicieli. To istotny zapis, bo żadne z trzech mocarstw nie jest obecnie stroną Statutu Rzymskiego tworzącego MTK.

Każde z państw ma jednak własny powód, by patrzeć na Trybunał z dystansem.

W przypadku Rosji sprawa jest szczególnie oczywista. MTK wydał w 2023 roku nakaz aresztowania Władimira Putina, zarzucając mu odpowiedzialność za bezprawną deportację i transfer ukraińskich dzieci z terenów okupowanych do Rosji. Putin pozostaje osobą poszukiwaną przez Trybunał.

Stany Zjednoczone od lat kwestionują możliwość obejmowania przez MTK jurysdykcją obywateli państw, które nie uznały Statutu Rzymskiego. Administracja Trumpa w 2025 roku nałożyła sankcje na Trybunał i jego przedstawicieli, argumentując, że MTK nie może ścigać obywateli USA ani sojuszników Waszyngtonu bez zgody ich państw.

Chiny również nie przystąpiły do Statutu Rzymskiego. Pekin oficjalnie deklaruje poparcie dla idei ścigania najcięższych zbrodni, ale od lat podkreśla, że Trybunał powinien działać ostrożnie, bez naruszania suwerenności państw.

Wspólne stanowisko z Shenzhen nie oznacza formalnego sojuszu przeciw MTK. Jest jednak znaczącym sygnałem politycznym: trzy stałe mocarstwa Rady Bezpieczeństwa ONZ znalazły wspólny język właśnie tam, gdzie chodzi o ograniczenie możliwości działania międzynarodowego sądu wobec najwyższych władz państwowych.

Paradoks polega na tym, że MTK sam podkreśla, iż w określonych sytuacjach może prowadzić postępowania także wobec obywateli państw, które nie są stronami Statutu Rzymskiego – np. gdy zarzucane zbrodnie zostały popełnione na terytorium państwa uznającego jego jurysdykcję.

Szczyt w Shenzhen pokazał więc, że mimo głębokich sporów o Ukrainę, handel czy wpływy geopolityczne Trump, Putin i Xi potrafią znaleźć wspólny interes tam, gdzie chodzi o ograniczanie zewnętrznej kontroli nad działaniami wielkich mocarstw.