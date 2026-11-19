Donald Trump, Xi Jiping i Władimir Putin mieli w czasie dzisiejszego spotkania zgodzić się co do tego, że wojny nuklearne są bezcelowe i nigdy do takiej wojny nie powinno dojść. W przyjętej przez przywódców deklaracji zapewniono, iż trzy mocarstwa „będą prowadzić dialog na temat zmniejszania ryzyka nuklearnego i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej”.

Kolejny punkt deklaracji dotyczy reformy Organizacji Narodów Zjednoczonych w taki sposób, by ta mogła skuteczniej reagować na globalne wyzwania i wypełniać „podstawową misję (w dziedzinie) międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Trzeci punkt deklaracji uderza w kompetencje Międzynarodowego Trybunału Karnego. Przywódcy oświadczyli, iż „zasada zgody państwa i poszanowanie immunitetów urzędników państwowych” mają znaczenie nadrzędne.

Ponadto sygnatariusze „deklaracji pokoju” ogłosili plan zwiększenia produkcji i dostaw rafinowanych produktów naftowych.

Wojna na Ukrainie

Chińska agencja informacyjna Xinhua zaznacza, że w czasie dzisiejszego spotkania „trzej przywódcy państw wymienili również poglądy na ważne kwestie międzynarodowe i regionalne, takie jak kryzys w Ukrainie, zapobieganie rozprzestrzenianiu broni jądrowej, sytuacja na Bliskim Wschodzie i Półwyspie Koreańskim”. Nie są obecnie jednak znane żadne ustalenia w tych kwestiach.