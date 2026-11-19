Uchwała Sądu Najwyższego z 18 listopada, sygn. III CZP 41/26, dotyczy jednego z najbardziej zapalnych sporów ustrojowych ostatnich lat. Od 2024 roku władza wykonawcza odmawia publikowania części orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, argumentując to zastrzeżeniami dotyczącymi składu TK. Do listopada 2026 roku nie opublikowano 85 wyroków.

Problem przestał być jednak wyłącznie polityczny. Sądy w podobnych sprawach zaczęły orzekać różnie: jedne uwzględniały nieopublikowane wyroki TK, inne odmawiały im skuteczności. W efekcie obywatele znajdujący się w niemal identycznej sytuacji mogli otrzymywać zupełnie różne rozstrzygnięcia.

SN: brak publikacji nie odbiera wyrokowi mocy

Sąd Najwyższy przyjął, że prawidłowo wydany wyrok TK obowiązuje niezależnie od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, art. 190 ust. 1 Konstytucji stanowi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego „mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”. Jednocześnie Konstytucja nakazuje ich niezwłoczne ogłoszenie. SN rozdzielił więc dwie kwestie: moc wiążącą wyroku oraz techniczny obowiązek jego publikacji.

Znaczenie tego rozstrzygnięcia jest zasadnicze. Gdyby bowiem przyjąć, że wyrok TK nie wywołuje skutków do czasu jego opublikowania, rząd mógłby w praktyce blokować skuteczność niewygodnych dla siebie orzeczeń, po prostu odmawiając ich publikacji.

W źródłowym opracowaniu zwrócono uwagę na zasadnicze pytanie:

– Kto ostatecznie rozstrzyga o zgodności prawa z Konstytucją — Trybunał Konstytucyjny czy organ władzy wykonawczej odpowiedzialny za publikację jego orzeczeń?

SN wskazał jednocześnie, że za orzeczenie Trybunału można uznać rozstrzygnięcie wydane przez skład osób, które skutecznie objęły urząd sędziego TK po złożeniu ślubowania wobec Prezydenta RP.

Obywatel nie może płacić za wojnę między władzami

Uchwała ma również bezpośrednie znaczenie dla osób, które chcą wznowić zakończone już postępowania.

SN potwierdził, że podstawą wznowienia mogą być także odpowiednie wyroki zakresowe i interpretacyjne Trybunału. Nie oznacza to automatycznego uchylenia wcześniejszego rozstrzygnięcia – obywatel nadal musi spełnić przewidziane prawem warunki proceduralne.

Sąd rozstrzygnął również problem terminu na złożenie skargi o wznowienie. Obywatel może wystąpić z nią jeszcze przed publikacją wyroku TK, natomiast trzymiesięczny termin ma kończyć się dopiero po upływie trzech miesięcy od urzędowej publikacji orzeczenia. Dzięki temu brak działania rządu nie powinien pozbawiać obywatela prawa do dochodzenia swoich roszczeń.

Sprawa może dotyczyć m.in. emerytów i rencistów, pracowników oraz właścicieli nieruchomości, których wcześniejsze rozstrzygnięcia sądowe opierały się na przepisach zakwestionowanych następnie przez TK.

Jak podkreślono w analizie uchwały:

– Obywatel nie może ponosić konsekwencji konfliktu pomiędzy władzami państwa. Nie może też być zdany na przypadek, który sąd rozpoznaje jego sprawę.

Uchwała nie kończy sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego, ale mocno ogranicza możliwość traktowania braku publikacji jako sposobu na neutralizowanie jego orzeczeń. Ośmiu sędziów zgłosiło jednak zdania odrębne dotyczące tej części stanowiska SN.