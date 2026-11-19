Według dwóch osób zaznajomionych z przebiegiem rozmów Gofman spotkał się w Waszyngtonie z przedstawicielami administracji Trumpa, w tym z dyrektorem CIA Johnem Ratcliffem. Szef Mosadu miał przedstawić Amerykanom izraelskie materiały wywiadowcze dotyczące Iranu, w tym jego programu nuklearnego.

Izrael chce kolejnego uderzenia?

Reuters podaje, że działania Gofmana były częścią szerszych zabiegów premiera Benjamina Netanjahu, który chce przekonać Donalda Trumpa do wznowienia ofensywy przeciwko Iranowi. W rozmowy miał angażować się również były izraelski minister Ron Dermer.

Sytuacja jest jednak daleka od przesądzenia. Trump mówił wcześniej, że zamierza wstrzymać się z kolejnymi uderzeniami po rozmowach z Katarem, który pośredniczy w kontaktach między Waszyngtonem a Teheranem. Przywódcy państw Zatoki Perskiej również mają naciskać na USA, by nie rozpoczynały kolejnej fazy działań militarnych w obawie przed irańskim odwetem.

Przedstawiciel Białego Domu przekazał Reutersowi, że presja gospodarcza już mocno uderza w Iran i obecnie nie ma konieczności prowadzenia szeroko zakrojonych działań bojowych. Jednocześnie zaznaczono, że Trump nie wyklucza żadnej opcji.

W środę w Izraelu doszło również do spotkania szefa CENTCOM adm. Brada Coopera z dowódcą izraelskiej armii gen. Eyalem Zamirem i Romanem Gofmanem. Izraelskie wojsko podało, że rozmowy dotyczyły „regionalnych wyzwań bezpieczeństwa”, koordynacji oraz gotowości obu państw na różne scenariusze.

Na razie nie ma oficjalnej decyzji o kolejnym wspólnym ataku USA i Izraela na Iran. Ustalenia Reutersa pokazują jednak, że Jerozolima aktywnie zabiega o zmianę stanowiska Waszyngtonu.