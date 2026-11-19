Źródło prawdziwego pokoju

W swoim wystąpieniu Leon XIV nawiązał do przesłania pokoju zawartego w nazwie wspólnoty założonej w 1982 roku w Brazylii. „Dla was pokój oznacza więcej niż działalność społeczną czy program pojednania obywatelskiego lub politycznego. Jego korzenie tkwią w spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem” – mówił Papież. Wyjaśnił, że podobnie jak uczniowie otrzymali od Chrystusa dar pokoju dzięki Jego zwycięstwu nad grzechem i śmiercią, tak dla członków Shalom pokój jest przede wszystkim doświadczeniem pojednania i głębokiej pociechy, jakie przynosi głoszenie Jezusa.

Wyjść do młodych

Papież nawiązał do początków wspólnoty, która narodziła się z aktu oddania się Bogu przez młodego człowieka. Pozdrowił założyciela Moysésa Louro de Azevedo i współzałożycielkę Emmir Nogueirę. Ojciec Święty docenił ewangelizację opartą na przyjaźni i zaufaniu, prowadzoną bez lęku przed okazywaniem chrześcijańskiej tożsamości. Jej znakiem jest noszony przez członków krzyż Tau. Papież podziękował za ośrodki ewangelizacyjne, formację oraz inicjatywy, które przybliżyły tysiące młodych do Chrystusa.

Chrystus w centrum

Leon XIV wezwał również do pokory, gotowości do zmian i doskonalenia sposobu działania wspólnoty. „Wszystko musi ostatecznie prowadzić do Chrystusa i służyć tym, którym towarzyszymy, pomagając im zbliżyć się do Boga i odkryć swoje powołanie, z poszanowaniem ich wolności i sumienia” – podkreślił. Zaznaczył, że nawet charyzmat, sama wspólnota i przyjęte metody duchowe mogą mieć zbawczą wartość jedynie dzięki Chrystusowi.

Towarzyszyć młodym i rodzinom

„Otwiera się więc przed wami rozległe pole misyjne: wielu młodym ludziom trzeba towarzyszyć w drodze do spotkania z Panem Jezusem!” – podkreślił Leon XIV. Papież zwrócił też uwagę na potrzebę wspierania młodych członków Shalom, którzy w przyszłości zostaną rodzicami. Będą oni bowiem podejmować odpowiedzialność za budowanie chrześcijańskich rodzin, żyjących wiarą i przekazujących ją kolejnym pokoleniom.

Leon XIV przypomniał również o potrzebie kształtowania dojrzałej świadomości przynależności do Kościoła i współpracy z jego pasterzami, szczególnie wśród osób odpowiedzialnych za towarzyszenie innym i kierowanie wspólnotą.