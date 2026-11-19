Prace nad zmianami są odpowiedzią na narastający kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Konflikt zaostrzył się pod koniec października, gdy grupa sędziów wybranych przez obecny Sejm zakwestionowała dotychczasowe kierownictwo TK. Prezes Bogdan Święczkowski i wiceprezes Bartłomiej Sochański nie uznają decyzji o odsunięciu ich od obowiązków, a strony sporu przedstawiają sprzeczne interpretacje prawne. Prezydent Karol Nawrocki zainicjował w tej sytuacji rozmowy z ugrupowaniami parlamentarnymi. W konsultacjach uczestniczą m.in. PiS, PSL, Polska 2050, Konfederacja i Razem. Nie biorą w nich udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.

Bogucki: „W 70 procentach jesteśmy zgodni”

Według ustaleń TVN24 projekt ma zakładać, że Trybunał nadal będzie liczył 15 sędziów, wybieranych przez Sejm większością co najmniej trzech piątych głosów. Kandydaci musieliby mieć ukończone 40 lat i nie więcej niż 70 lat oraz odpowiednie kwalifikacje prawnicze.

Istotną nowością jest proponowana ośmioletnia przerwa między zakończeniem działalności politycznej a możliwością objęcia stanowiska sędziego TK. Ograniczenie dotyczyłoby m.in. byłych parlamentarzystów, ministrów, prezydentów i członków władz partii politycznych.

Projekt przewiduje również wygaszenie kadencji obecnych sędziów i jednorazowy wybór nowego składu. Pierwsze kadencje miałyby trwać odpowiednio trzy, sześć i dziewięć lat. Przy zgłaszaniu kandydatów szczególną rolę otrzymałby prezydent, którego zgoda byłaby wymagana w procedurze przejściowej.

Największe kontrowersje budzą przepisy dotyczące osób wybranych do TK w 2026 roku, których status kwestionuje Pałac Prezydencki. Projekt przewiduje zakończenie również ich udziału w Trybunale, a zarazem możliwość przejścia w stan spoczynku.

Jak ujawnił TVN24, Bogucki przedstawił ponadto projekt uchwały Sejmu wzywającej Trybunał do czasowego zawieszenia postępowań i wstrzymania czynności do czasu rozwiązania kryzysu konstytucyjnego.

Po środowym spotkaniu szef KPRP ocenił postępy negocjacji:

„W około 70 proc. rozwiązań jesteśmy zgodni” – powiedział Zbigniew Bogucki.

Podkreślił także, że wypracowanie ponadpartyjnego kompromisu jest jednym z priorytetów prezydenta Nawrockiego.

„To porozumienie jest po prostu potrzebne Polsce. Prezydent Rzeczypospolitej czuje ten obowiązek i dlatego te rozmowy będą kontynuowane” – zaznaczył.

Ostateczny kształt reformy nie został jeszcze uzgodniony. Do zmiany konstytucji konieczna będzie większość dwóch trzecich głosów w Sejmie, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz bezwzględna większość w Senacie.

Kolejne spotkanie negocjacyjne zaplanowano na czwartek, 19 listopada, na godz. 18 w Kancelarii Prezydenta.Trybunał Konstytucyjny, reset TK, Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki, reforma konstytucji, kryzys konstytucyjny, Bogdan Święczkowski, Bartłomiej Sochański, PSL, PiS, Polska 2050, sędziowie TK, Kancelaria Prezydenta, uchwała Sejmu