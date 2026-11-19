Szczegóły dotyczące wewnętrznego sondażu ujawnił portal Interia. Wyniki sondażu mają pomóc Morawieckiemu na opracowanie strategii działań politycznych wobec partii Grzegorza Brauna, która od miesięcy rośnie w siłę.

Zgodnie z wynikami badania, pozytywny stosunek do Grzegorza Brauna ma jedynie 15,6 proc. ankietowanych. Do polityka negatywnie odnosi się zaś aż 55,6 proc. uczestników badania.

Jeszcze bardziej wymowne są w tym zakresie wyniki dotyczące prawdopodobieństwa oddania głosu na Konfederację Korony Polskiej. Aż 70,6 proc. ankietowanych uważa oddanie głosu na formację Grzegorza Brauna za „bardzo nieprawdopodobne”. Możliwość poparcia Konfederacji Korony Polskiej rozważa zaś jedynie 12,9 proc. badanych.

Sondaż stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, wśród jakich grup wyborców Grzegorz Braun ma największe możliwości ekspansji. Co nie powinno dziwić, są to wyborcy PiS-u i Konfederacji. Co ciekawe jednak, o ile część tych osób odnosi się do Brauna pozytywnie to już niewielki ich odsetek rozważa oddanie głosu na jego formację.

W pierwszej grupie Brauna pozytywnie ocenia 17,3 proc. badanych, a głosowanie na jego ugrupowanie dopuszcza 9,7 proc. Wśród wyborców Konfederacji pozytywny stosunek do polityka deklaruje 26,3 proc., jednak oddanie głosu na KKP rozważa 7,8 proc.

Wśród wyborców centrowych Braun spotyka się za to z niemal powszechnym odrzuceniem. Wśród osób, które w wyborach w 2023 r. poparły Trzecią Drogę, aż 90,1 proc. negatywnie ocenia Brauna. Możliwość zagłosowania na jego ugrupowanie dopuszcza zaledwie 0,5 proc. ankietowanych.

Wyniki sondażu mają stanowić dla formacji Morawieckiego wskazówkę dotyczącą opracowania strategii wyborczej, zwłaszcza wobec Prawa i Sprawiedliwości, które – wraz z nominacją Przemysława Czarnka na kandydata na premiera – chciałoby odebrać wyborców właśnie Braunowi.