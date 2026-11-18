Sygnały ostrzegawcze fałszywych wiadomości o umorzeniu długu to: presja czasu, podejrzane linki i prośby o dane lub pieniądze.

Autentyczność nadawcy i dokumentu powinieneś potwierdzić, korzystając z oficjalnych danych kontaktowych wierzyciela lub komornika.

Umorzenie egzekucji nie musi być równoznaczne z wygaśnięciem długu, dlatego zanim podejmiesz decyzję finansową sprawdź wcześniej rzeczywisty stan zobowiązania.

Jak rozpoznać fałszywą wiadomość o umorzeniu długu?

Wiadomość informująca o umorzeniu długu może sprawiać pozory oficjalnej korespondencji od wierzyciela, kancelarii lub komornika. Zanim jednak zaczniesz się cieszyć, że masz kłopot z głowy, zwróć uwagę na kilka potencjalnych sygnałów ostrzegawczych.

Presja czasu - nadawca żąda od Ciebie natychmiastowej reakcji, straszy konsekwencjami lub obiecuje szybkie zakończenie egzekucji, o ile zastosujesz się do jego zaleceń.

Prośba o pieniądze lub dane - w treści wiadomości pojawiają się wymagania dopłaty, podania Twoich danych osobowych lub zalogowania się do bankowości internetowej za pośrednictwem podanego linku.

Podejrzany adres nadawcy - podana w treści listu domena różni się oficjalnej, zawiera literówki lub nie jest zgodna z nazwą instytucji.

Nieoczekiwany link lub załącznik - w treści wiadomości znajduje się skrócony adres lub dokument, którego nie jesteś w stanie powiązać z wcześniejszą korespondencją.

Pamiętaj - samodzielnie żadne z tych sygnałów nie przesądza o oszustwie. Warto jednak, abyś trafiając na któryś, wstrzymał się z reakcją i przystąpił do niezależnego sprawdzania nadawcy oraz treści wiadomości.

Jak bezpiecznie zweryfikować nadawcę i otrzymany dokument?

Jeżeli odebrałeś wiadomość o umorzeniu długu, pamiętaj, by nie działać pod presją czasu oraz wpływem emocji. Nawet gdy wiadomość wygląda wiarygodnie, to i tak zweryfikuj jej autentyczność.

Nie otwieraj linków ani załączników - nie rób tego szczególnie, jeśli wiadomość była niespodziewana, a Ty nie potwierdziłeś jeszcze tożsamości jej nadawcy. Nie odpowiadaj na wiadomość - nie korzystaj również z podanego numeru telefonu, adresu e-mail czy linków. Znajdź oficjalny kontakt do instytucji - na własną rękę odszukaj numer telefonu lub oficjalny serwis internetowy wierzyciela, kancelarii albo organu egzekucyjnego. Następnie zapytaj o otrzymane pismo. Porównaj dane dokumentu - upewnij się co do sygnatury, kwoty, danych strony oraz informacji o sprawie, zestawiając je z wcześniejszą korespondencją. Zachowaj wiadomość oraz podziel się swoimi podejrzeniami - nie usuwaj jej (w przypadku e-maila) lub nie wyrzucaj (jeśli otrzymałeś papierowe pismo), ponieważ może stanowić ważny dowód. W przypadku sms-a możesz zgłosić go do CERT Polska.

Pamiętaj - dopiero niezależne potwierdzenie u właściwej instytucji pozwoli Ci bezpiecznie ocenić, czy wiadomość naprawdę dotyczy Twojego zadłużenia!

Umorzenie długu a umorzenie egzekucji - ważna różnica

Umorzenie długu oznacza zwolnienie z obowiązku zapłaty przez wierzyciela. Umorzenie egzekucji z kolei - kończy postępowanie komornicze, niekoniecznie oznaczając jednak wygaśnięcie zobowiązania.

Upewnij się, kto wystawił Ci dokument, co dokładnie potwierdza oraz na jakiej podstawie. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z wierzycielem lub komornikiem - skorzystaj przy tym z niezależnie ustalonych danych. Możesz również poprosić o pomoc prawnika.

Samo zakończenie egzekucji nie rozstrzyga ostatecznie o Twojej sytuacji. Warto, abyś ustalił, czy zobowiązanie nadal istnieje oraz jakie działania możesz podjąć w związku z prowadzoną sprawą. Jeśli problemy finansowe Cię przerastają, rozważ zwrócenie się o pomoc do Biliti - pomożemy Ci uporać się z długami komorniczymi, wspierając w znalezieniu najbardziej adekwatnego w Twojej sytuacji rozwiązania: https://biliti.pl/oferta/dlugi-komornicze/.

Weryfikacja dokumentów i dalsza analiza rzeczywistego zadłużenia

Potwierdzenie autentyczności wiadomości to dopiero pierwszy krok. W następnej kolejności ustal aktualną wysokość zadłużenia, upewnij się, które z Twoich zobowiązań w dalszym ciągu wymagają spłaty oraz jaki dokładnie jest zakres prowadzonej egzekucji. Pozwoli Ci to uniknąć decyzji finansowych opartych na niepełnych lub nieprawdziwych informacjach.

Co zrobić, jeśli wiadomość okaże się próbą oszustwa?

Jeśli wiadomość rzeczywiście okaże się próbą oszustwa, nie przekazuj jej nadawcy ani pieniędzy, ani danych osobowych. Zachowaj zarówno wiadomość, jak i adres nadawcy, numer telefonu oraz ew. załączniki.

Samo podejrzenie oszustwa zgłoś do CERT Polska. Jeżeli jednak zorientowałeś się za późno oraz zdążyłeś przekazać dane lub pieniądze, jak najszybciej skontaktuj się ze swoim bankiem. Zabezpiecz także dostęp do konta lub kont oraz zmień zagrożone hasła. W razie potrzeby również - udaj się na policję.

Nie zapomnij - każdą wiadomość o umorzeniu długu należy zweryfikować niezależnie. Nie podejmuj decyzji finansowych wyłącznie na podstawie otrzymanego sms-a, e-maila lub listu!