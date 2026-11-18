Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która „zawiesiła” w czynnościach służbowych prezesa oraz wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oświadczając, że przejmuje kierownictwo nad tą instytucją, zwołała na wczoraj spotkanie, sama określając je posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. W jego trakcie grupa sędziów TK, powołanych w tej kadencji Sejmu, zajęła się wnioskami prokuratury o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa i wiceprezesa TK.

Teraz na stronie TK pojawił się komunikat, którego autorzy informują, iż „Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęło następujące uchwały o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego z wniosków Prokuratora Generalnego”.

Zaznaczono, że nie wyrażono zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie sędziów.