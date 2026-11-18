Badania przeprowadzi w środę, 18 listopada, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce. Testy zaplanowano w godzinach od 16.00 do 18.30. Efekty będą widoczne nie tylko nad Warszawą, ale również w Zielonce, Markach, Kobyłce, Wołominie i Legionowie. Na niebie mogą pojawić się intensywnie świecące punkty, które będą powoli opadać na niewielkich spadochronach.

MON wyjaśnia: „Mogą przypominać powoli lecący samolot, dużego drona”

Ministerstwo Obrony Narodowej uprzedza, że szczególnie nietypowo może wyglądać jednoczesne użycie kilku pocisków oświetlających.

„Przy jednoczesnym użyciu kilku ładunków, światła te mogą przypominać powoli lecący samolot, dużego drona lub nietypowy obiekt latający” – ostrzega resort.

Jednocześnie MON uspokaja mieszkańców, podkreślając, że chodzi o wcześniej zaplanowane badania wojskowe.

„Nie ma zagrożenia dla mieszkańców” – zapewniono w komunikacie.

Testowane pociski MITHRAS 1000 są niemieckimi środkami pirotechnicznymi wykorzystywanymi między innymi do oświetlania terenu, sygnalizacji oraz szkolenia żołnierzy. Nie są przeznaczone do niszczenia celów.

System działa poprzez wyniesienie ładunku świetlnego na określoną wysokość. Następnie ładunek opada na spadochronie, emitując intensywne światło pozwalające obserwować teren po zmroku.

Pociski MITHRAS występują w wariantach o zasięgu 300, 600 i 1000 metrów. Podczas środowych badań wykorzystany zostanie wariant MITHRAS 1000. W zależności od wersji ładunek może świecić przez około 20–40 sekund.

Resort obrony podkreśla, że obserwowane zjawiska nie będą związane z żadnym zagrożeniem militarnym. Testy mają charakter techniczny i badawczy.