Sprawa rozpoczęła się w czerwcu 2024 roku, kiedy Patryk Jaki podczas spotkania wyborczego w Będzinie zarzucił sędziemu zatwierdzanie wniosków związanych z inwigilacją prowadzoną przez służby specjalne. Wypowiedzi dotyczyły kontrowersji wokół systemu Pegasus. Tuleya uznał zarzuty europosła za nieprawdziwe i naruszające jego dobre imię, dlatego skierował przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia.

Ponad tysiąc wniosków o kontrolę operacyjną

Jak informuje BlaskOnline, podczas postępowania Patryk Jaki przedstawił dokumenty wskazujące, że Igor Tuleya zatwierdził ponad tysiąc wniosków o kontrolę operacyjną. Według ustaleń portalu materiały te miały istotny wpływ na korzystne dla europosła rozstrzygnięcie.

Spór dotyczył przede wszystkim odpowiedzialności sędziów za decyzje umożliwiające służbom prowadzenie inwigilacji. Podczas spotkania z wyborcami Jaki przekonywał, że kontrola operacyjna wymaga zgody sądu.

„Ale wie pan, że tę inwigilację zatwierdził sędzia Tuleya?” – pytał wówczas polityk.

Sam Igor Tuleya przyznawał wcześniej w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że mógł rozpatrywać wnioski dotyczące kontroli prowadzonej przy użyciu Pegasusa, nie mając świadomości, jakie narzędzie wykorzystają służby.

„Sądzę, że i takie sprawy rozstrzygałem” – mówił sędzia.

Podkreślał jednak, że zgoda sądu na kontrolę operacyjną nie jest równoznaczna ze świadomym zatwierdzeniem użycia konkretnego oprogramowania szpiegującego.

Przedstawienie dokumentów dotyczących ponad tysiąca kontroli nie oznacza zatem automatycznie, że wszystkie były prowadzone przy użyciu Pegasusa. Pełna ocena znaczenia tych dowodów wymagałaby zapoznania się z uzasadnieniem wyroku.

Niejawny proces i nieprawomocny wyrok

W całej sprawie kontrowersje wzbudza również brak możliwości publicznego zapoznania się z rozstrzygnięciem.

Według BlaskOnline Igor Tuleya dwukrotnie sprzeciwił się jawnemu prowadzeniu procesu. Ostatecznie postępowanie odbywało się z wyłączeniem jawności, a sąd nie wyraził zgody na upublicznienie orzeczenia. Oznacza to, że opinia publiczna nie może poznać pełnego uzasadnienia decyzji ani szczegółowej oceny materiału dowodowego przedstawionego przez strony.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2026 roku Parlament Europejski uchylił immunitet Patrykowi Jakiemu, umożliwiając prowadzenie przeciwko niemu postępowania dotyczącego wypowiedzi o sędzim Tulei. Europoseł krytykował wówczas tę decyzję, przedstawiając ją jako ograniczanie wolności wypowiedzi i próbę pociągnięcia go do odpowiedzialności za udział w debacie publicznej.

Obecne rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji jest korzystne dla Jakiego, jednak nie kończy definitywnie sporu. Stronom przysługuje możliwość wniesienia apelacji. Na razie nie wiadomo, czy Igor Tuleya zdecyduje się na zaskarżenie wyroku.