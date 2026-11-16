W negocjacje zaangażowany był prezydent Karol Nawrocki oraz przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej. Według wstępnych planów w bazie mogłoby stacjonować około pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Amerykanie mieli zaakceptować polską propozycję. Decyzja należy do Trumpa

W poniedziałek, 16 listopada, dziennikarz Defence24 Michał Stela ujawnił nowe informacje dotyczące rozmów Warszawy z Waszyngtonem.

„Wg moich informacji Prezydent USA Donald Trump ogłosi decyzję ws. stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce 4 grudnia” – napisał na platformie X.

Według ustaleń dziennikarza rozmowy dotyczące lokalizacji przyszłej bazy miały już zostać zakończone, a propozycja przedstawiona przez Polskę została zaakceptowana przez Amerykanów.

Istotną rolę w negocjacjach odegrali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth. Rozmowy ze stroną amerykańską koordynowała również wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Stela podkreślił także zaangażowanie prezydenta Karola Nawrockiego.

„Prezydent Karol Nawrocki przeprowadził w tej sprawie także niezwykle ważną rozmowę z Donaldem Trumpem” – poinformował.

Potwierdzenie, że ostateczne rozstrzygnięcie może nastąpić na początku grudnia, pojawiło się również w wypowiedzi wiceminister Sobkowiak-Czarneckiej.

W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET przedstawicielka MON wskazała, że Pentagon sygnalizuje możliwość podjęcia decyzji około 3 lub 4 grudnia.

„Ostateczna decyzja należy do niego” – podkreśliła, odnosząc się do Donalda Trumpa.

Przedstawicielka MON przyznała, że negocjacje nie były łatwe. Część amerykańskich wojskowych miała opowiadać się za większym zaangażowaniem sił USA na terytorium Niemiec, a nie Polski.

Według relacji Kosiniaka-Kamysza sekretarz Pete Hegseth podczas ostatnich rozmów zapewnił jednak, że projekt zmierza w dobrym kierunku.

Lokalizacja bazy

Gdzie mogłaby powstać nowa baza?

„Spodziewałabym się w Polsce zachodniej. Nie spodziewałabym się tego w Bydgoszczy” – wyjaśniła Sobkowiak-Czarnecka.

Wśród wcześniej rozważanych lokalizacji wymieniano Poznań i Wrocław. Ostateczne miejsce nie zostało jeszcze publicznie wskazane.

Rozpatrywane są dwa warianty: jedna duża baza albo kompleks wojskowy z głównym ośrodkiem i mniejszymi instalacjami w jego otoczeniu.

Wiceminister poinformowała, że do Polski mogłoby trafić około pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy. Łącznie z rodzinami wojskowych oraz personelem cywilnym oznaczałoby to obecność nawet 20 tys. osób.

Szacowany koszt przygotowania infrastruktury wynosi kilkanaście miliardów złotych.

Nowa inwestycja oznaczałaby dalsze zwiększenie amerykańskiego zaangażowania militarnego w naszym kraju. Nie byłaby jednak pierwszą stałą obecnością wojsk USA w Polsce. Już w 2023 roku w Poznaniu utworzono U.S. Army Garrison Poland, a wcześniej ustanowiono tam wysunięte dowództwo V Korpusu amerykańskich wojsk lądowych.

Obecnie większość amerykańskich sił stacjonujących w Polsce działa w systemie rotacyjnym. Powstanie nowej bazy pozwoliłoby na bardziej trwałe rozmieszczenie kolejnych jednostek, co ma szczególne znaczenie wobec rosyjskiego zagrożenia dla wschodniej flanki NATO.

Według Defence24 planowana decyzja może zostać ogłoszona wraz z zakończeniem amerykańskiego przeglądu rozmieszczenia sił zbrojnych w Europie.