Niektórzy internauci posunęli się nawet do obrażania pamięci jego zmarłego ojca. Trudno o bardziej wymowny przykład podwójnych standardów osób, które chętnie powołują się na tolerancję i szacunek dla odmiennych poglądów, ale nie potrafią zaakceptować zwykłego gestu gościnności wobec demokratycznie wybranego prezydenta.

W czwartek, 12 listopada, Karol Nawrocki i prezydent Słowacji Peter Pellegrini odwiedzili Poznań w ramach oficjalnej wizyty państwowej. Przywódcy zostali poczęstowani tradycyjnymi rogalami świętomarcińskimi w lokalu „Rogal Świętomarciński”, należącym do właściciela kawiarni Kociak.

Adrian Mieszała zamieścił na Facebooku zdjęcie ze spotkania, podkreślając, że cieszy się z możliwości promowania poznańskiego cukiernictwa w Polsce i za granicą.

Reakcja części internautów była natychmiastowa. Pod fotografią pojawiły się zapowiedzi bojkotu obu lokali, oskarżenia o polityczne zaangażowanie oraz obraźliwe komentarze.

„Moja noga nigdy więcej tam nie postanie” – zapowiedziała jedna z komentujących osób.

Najbardziej bolesne dla przedsiębiorcy okazały się jednak ataki na pamięć jego ojca, Pawła Mieszały, znanego poznańskiego cukiernika, który zmarł w lutym.

„Moja rodzina czytała wpisy o tym, że przez tę wizytę »Mój Tata się w grobie przewraca«... To zabolało” – przyznał Adrian Mieszała.

Właściciel kawiarni przypomniał, że wcześniej w jego lokalu gościł również Rafał Trzaskowski. Nie dostrzega sprzeczności w przyjmowaniu polityków reprezentujących różne środowiska.

„Każdy Gość będzie u nas witany z szacunkiem – bez względu na barwy polityczne, poglądy czy kolor skóry” – podkreślił.

To pokazuje, jak daleko rzeczywista tolerancja różni się od jej politycznej imitacji. Przedsiębiorca nie pytał gości o przynależność partyjną, nie uczestniczył w kampanii wyborczej, lecz promował regionalną tradycję. Dla części politycznie zacietrzewionych komentatorów okazało się to jednak wystarczającym powodem do publicznego piętnowania jego działalności.

Oczywiście każdy klient ma prawo zdecydować, w której kawiarni chce wydawać swoje pieniądze. Czym innym jest jednak osobista decyzja o rezygnacji z usług, a czym innym obrażanie przedsiębiorcy i wykorzystywanie pamięci jego zmarłego ojca do politycznych ataków.

W kolejnym wpisie Adrian Mieszała przyznał, że chciał widzieć Poznań jako miasto otwarte i tolerancyjne.

„Być może moja wiara w jedność była na wyrost” – napisał z żalem.

Mimo przykrych doświadczeń przedsiębiorca nie zamierza zmieniać zasad przyjmowania gości.

„Chciałem ugościć tylko Prezydenta naszego kraju, szanując demokratyczny wybór wielu Polaków” – wyjaśnił.