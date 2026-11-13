„Surogacja nikogo nie leczy”

Sprawa rozpoczęła się pod koniec sierpnia, kiedy Ordo Iuris zawiadomił prokuraturę o działalności BioTexCom. Ukraińska firma planowała zorganizować w Warszawie w dniach 12–13 września spotkania z osobami zainteresowanymi odpłatnym macierzyństwem zastępczym.

Według Instytutu oferta obejmowała między innymi wybór matki zastępczej, dawczyni komórek jajowych, procedurę in vitro, opiekę podczas ciąży oraz przygotowanie dokumentów umożliwiających wyjazd z dzieckiem po porodzie.

Ordo Iuris wskazał na podejrzenie popełnienia przestępstw określonych w art. 211a Kodeksu karnego, dotyczącym nielegalnego organizowania adopcji oraz art. 189a § 2, odnoszącym się do przygotowania do handlu ludźmi.

Jak poinformował Instytut, 26 października prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, uznając, że opisywane działania nie stanowią przestępstwa lub nie zawierają jego ustawowych znamion.

„Co istotne, w uzasadnieniu sama opisała, co oferowała firma: polskojęzycznego koordynatora, wybór matki zastępczej i dawczyni komórek jajowych, in vitro, monitorowanie ciąży, a po porodzie – tłumaczenie dokumentów i dokument podróży dla dziecka” – wskazali przedstawiciele Ordo Iuris.

Prawnicy zarzucają prokuraturze, że potraktowała komercyjną surogację jako usługę medyczną i nie przeprowadziła wystarczających czynności wyjaśniających.

„Tymczasem surogacja nikogo nie leczy, a według polskiego prawa matką jest kobieta, która urodziła dziecko” – podkreślił Instytut.

Ordo Iuris poinformował, że 5 listopada złożył zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania.

Historia przedsięwzięcia

Planowane wrześniowe wydarzenie BioTexCom nie odbyło się w pierwotnie zapowiadanej formule. Centrum Żoliborz, wskazywane jako miejsce spotkania, odmówiło firmie wynajęcia pomieszczeń.

Sprawa była również przedmiotem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Życia i Rodziny 5 listopada. Przedstawiciel Ordo Iuris Patryk Ignaszczak wskazał na brak jednoznacznego zakazu organizowania, pośredniczenia i reklamowania surogacji w polskich przepisach karnych.

Zespół przyjął uchwałę postulującą między innymi zakaz porozumień surogacyjnych i wzmocnienie ochrony kobiet oraz dzieci.