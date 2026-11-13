Komunikat opublikowany w listopadowym biuletynie „Divine Worship Newsletter” Archidiecezji Portland z 2026 r. odpowiada na coraz poważniejsze wątpliwości co do gestów w czasie Mszy świętej.

– „W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci pojawiły się pewne niejasności co do tego, czy wierni świeccy powinni wyciągać lub podnosić ręce (a nawet trzymać się za ręce z innymi) podczas odmawiania Modlitwy Pańskiej w trakcie Mszy św., tak jak robi to kapłan”

– zauważają władze archidiecezji.

I wyjaśniają, że postawa stojąca z rozłożonymi rękoma jest w czasie Mszy świętej właściwa wyłącznie prezbiterom i biskupom.

– „Ani diakoni asystujący podczas Mszy św., ani wierni świeccy nie są nigdy instruowani, aby przyjmować tę postawę”

– stwierdzono.

– „Jest to postawa liturgiczna właściwa dla kapłana. Kiedy kapłan przyjmuje tę postawę, modli się w imieniu wiernych”

– dodano.

Pomiędzy prywatną pobożnością o jednością Kościoła

Również w Polsce coraz częściej spotykamy się z osobami rozkładającymi ręce w czasie modlitwy Ojcze Nasz. Często są to osoby blisko związane z Kościołem, które taki zwyczaj wyniosły ze Mszy świętych sprawowanych w małych wspólnotach. Podobnie, kierując się własną pobożnością, wiele osób wykonuje inne nieodpowiednie gesty – na przykład zachowuje postawę klęczącą od konsekracji do Komunii świętej. Tymczasem Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego przypomina, że „zachowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych postaw ciała jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej liturgii: wyrażają one bowiem i kształtują przeżycia uczestniczących”. Ogromną wagę przykłada do tego również sama Konstytucja o liturgii świętej, na co uwagę zwrócili autorzy komunikatu Archidiecezji Portland.

– „Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium, stwierdza, że »żadna inna osoba, nawet jeśli jest kapłanem, nie może z własnej inicjatywy niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii« (SC 22.3)”

– przypomniano.

Zwrócono ponadto uwagę na kan. 907 KKK, który stwierdza, iż „Podczas celebracji eucharystycznej diakonom i świeckim nie wolno wypowiadać modlitw, zwłaszcza modlitwy eucharystycznej, lub wykonywać czynności, które są własnością kapłana”.