Jasna Góra. Wkrótce niezwykły wieczór z Księdzem Dolindo

Poza adoracją Najświętszego Sakramentu i Mszą świętą w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, zaplanowano również koncert muzyki ks. Dolindo w Bazylice Jasnogórskiej.

– „W najbliższy czwartek, 19 listopada, zapraszamy na Jasną Górę. Ksiądz Dolindo zagra w Bazylice Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. A my pragniemy mu towarzyszyć w modlitwie o jego szybką beatyfikację. W Polsce stał się bardzo popularną postacią. Ten święty kapłan z Neapolu wydźwignął niejedną osobę i parę małżeńską dzięki modlitwie »Jezu, Ty się tym zajmij« oraz swej duchowości całkowitego powierzenia się Bogu w każdej okoliczności życia. Te spotkania jasnogórskie z jego przesłaniem i muzyką rozgrzewają serca i oczyszczają umysły tych, którzy w Chrystusie zamierzają ulokować swój najcenniejszy kredyt zaufania”

– podkreślają organizatorzy.

– „W tym roku na Jasną Górę przynagla nas również trudna i nabrzmiała napięciami sytuacja naszego kraju. Chcemy zgromadzić się przy Słudze Bożym księdzu Dolindo, by odzyskać pełen dostęp do Bożego miłosierdzia i zawierzyć Chrystusowi naszą codzienną walkę ze złem i nienawiścią, walkę o wolność naszych głów i sumień, a także suwerenność naszych rodzin, szkół, przedsięwzięć i instytucji. O wolność dla naszej Ojczyzny. I o świętość naszego Kościoła”

– dodają.