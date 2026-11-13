Leon XIV: Zachowajmy ducha radości

„W ten piękny dzień, przygotowujemy się teraz do podróży do kolejnego miejsca, które odwiedzimy. Teraz udaję się do Chiclayo. Chcemy nadal podążać w tym samym duchu radości” - te słowa wypowiedział Leon XIV z balkonu Nuncjatury Apostolskiej w Limie 13 listopada.

To właśnie w tej diecezji Robert Francis Prevost pełnił od 2014 roku funkcję administratora apostolskiego, a od 2015 do 2023 roku był jej biskupem. W 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów.

Z balkonu rezydencji nuncjusza apostolskiego w Peru, abp. Paola Rocca Gualtieriego, Papież zwrócił się do słuchających go wiernych. Na początku robił to, ku ich zaskoczeniu, po włosku. Językowe przejęzyczenie stało się okazją do uśmiechu – zarówno jego samego, jak i zgromadzonych.

PEŁNA TREŚĆ POZDROWIEŃ OJCA ŚWIĘTEGO

„Krótkie pozdrowienie przed wyruszeniem w dalszą drogę, do kolejnego miejsca na trasie tej podróży apostolskiej” - wskazał Papież. Następnie wrócił do języka hiszpańskiego: „Przepraszam, mówię po włosku – tutaj, w domu, mówi się po włosku”.

Ojciec Święty podziękował za doświadczenia i spotkania, które stały się jego udziałem w stolicy Peru. Przybył tam w środę 11 listopada. Peru jest trzecim i ostatnim krajem – obok Urugwaju i Argentyny – odwiedzanym podczas szóstej podróży apostolskiej jego pontyfikatu.

„Dziękuję Panu za tak wiele łask: za wiarę, za życie, za poszanowanie godności każdego człowieka. Trwajmy w tej jedności, którą przeżywamy tutaj, w Limie, w tych dniach” - mówił Ojciec Święty.

W udzielonym błogosławieństwie Papież wyraził nadzieję, że mieszkańcy Limy nigdy nie utracą zapału. „Niech Pan błogosławi wam wszystkim. Niech Jego obecność w was – w waszych sercach i rodzinach – pozostaje zawsze żywa i napełnia was nadzieją. I obyśmy wszyscy nadal każdego dnia podejmowali wspólny trud” - powiedział.

Leon XIV powróci do Limy z Pucallpy w niedzielę wieczorem, 15 listopada. Ostatnią Mszę Świętą w Peru odprawi w pobliskim Callao, w bazie lotniczej Las Palmas, w poniedziałek rano, 16 listopada. Następnie wyruszy w drogę powrotną do Rzymu i Watykanu.