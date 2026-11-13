Niemcy radykalnie zwiększają możliwości swoich służb

Reforma obejmuje również rozszerzenie możliwości inwigilacji oraz potajemnego wchodzenia do mieszkań na terytorium Niemiec. Zmiany rodzą pytania o bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej, suwerenność innych państw i ochronę prywatności obywateli, w tym także Polaków.

„Sabotaż, szpiegostwo i cyberataki wymagają nowych odpowiedzi”

W piątek, 13 listopada, Bundestag przyjął reformę niemieckiego prawa regulującego działalność służb specjalnych. Za ustawą głosowało 309 deputowanych, przeciw było 190, a 71 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy dotyczą Federalnej Służby Wywiadowczej (BND), odpowiedzialnej za operacje zagraniczne, oraz Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV), zajmującego się bezpieczeństwem wewnętrznym.

„Sabotaż, szpiegostwo, cyberataki i tajne operacje obcych mocarstw wymagają nowych odpowiedzi” – oświadczył niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt, przedstawiając założenia reformy.

Minister zapowiedział przekształcenie służb w instytucje zdolne nie tylko do zbierania informacji, lecz także do aktywnego przeciwdziałania zagrożeniom.

„Umożliwiamy służbom prowadzenie operacji i przyznajemy im uprawnienia do aktywnego działania” – podkreślił.

Według oficjalnego komunikatu niemieckiego rządu BND będzie mogła między innymi wyłączać zagraniczne serwery wykorzystywane przez państwowe grupy hakerskie oraz ingerować w systemy informatyczne zakładów produkujących uzbrojenie. Jako przykłady wskazano fabryki dronów i laboratoria broni chemicznej. Przewidziano również możliwość zakłócania łańcuchów dostaw, między innymi poprzez wprowadzanie wadliwych komponentów.

„Niemcy są stale celem ataków hybrydowych wymierzonych w nasze wolne społeczeństwo, nasz system wartości i nasze bezpieczeństwo” – tłumaczyła Nina Warken, minister odpowiedzialna za nadzór nad niemieckimi służbami wywiadowczymi.

Berlin przekonuje, że rozszerzenie uprawnień jest konieczne wobec zagrożeń ze strony Rosji, Chin i Iranu.