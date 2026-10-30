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Niemcy

Niemcy: Ukraina ustępuje Polsce w sprawie UPA

„W polsko-ukraińskim sporze o trudną przeszłość między obu krajami i narodami strona ukraińska zrobiła ustępstwo wobec Polski” – czytamy na łamach niemieckiej gazety Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Pałacu Prezydenckim
Wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Pałacu Prezydenckim · fot. Mikołaj Bujak - KPRP

„Szef władz obwodu lwowskiego Maksym Kozycki w liście do marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi poinformował, że kontrowersyjna uchwała Lwowskiej Rady Obwodowej o ustanowieniu 2027 Rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii nie została dotąd podpisana i nie weszła w życie” – pisze w swoim artykule warszawski korespondent Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Stefan Locke. 

Locke zwrócił także uwagę, że Kozycki podkreślił w swoim liście, iż dyskusja o historii polsko-ukraińskiej powinna przebiegać „w atmosferze wzajemnego szacunku, otwartości i gotowości do wzajemnego zrozumienia” oraz podziękował Polsce za „wsparcie i dobrą współpracę”.

Locke przypomniał, że Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła niedawno 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) i jej dowódców. W Polsce UPA jest uważana za organizację przestępczą winną zbrodni ludobójstwa na ponad 100 tys. polskich cywilów. Z kolei na Ukrainie powszechne są odwołania do dziedzictwa UPA, która jest jednym z czynników kształtujących tożsamość narodową. 

„FAZ” zwraca uwagę, że w Polsce decyzja władz Lwowa wywołała falę oburzenia. Ukraińskie MSZ przyznało, uchwała przyjęta na szczeblu lokalnym zaszkodziła relacjom polsko-ukraińskim. Locke przypomniał, że w lecie w powodu historii doszło do otwartego sporu między prezydentami obu krajów.  

Locke przypomniał również, że Polska udzieliła Ukrainie od początku wojny z Rosją szerokiej pomocy wojskowej i humanitarnej. 

„Od początku pełnoskalowej wojny Polska przekazała Ukrainie pomoc wojskową w wysokości 3,8 mld euro” – czytamy. 

Źródło: fronda.pl, deutsche welle

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