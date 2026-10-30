Dzisiaj po południu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego weszli funkcjonariusze Policji. Pierwsza informację tę podała Telewizja Republika, a wkrótce doniesienia te potwierdziły Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji.

„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam” – napisał dzisiaj na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Z oficjalnych komunikatów wynikać ma, że funkcjonariusze nie znajdują się w budynku Trybunału Konstytucyjnego, lecz wykonują „czynności ustawowe” w obrębie siedziby sądu.

Działania policjantów mają mieć związek z „incydentami”, do jakich dochodzić ma na terenie siedziby TK.

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.