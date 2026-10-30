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Polityka

Policja w TK. Nawrocki: w takim momencie prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot

Dzisiaj po południu do siedziby TK weszli policjanci. Prezydent Karol Nawrocki w reakcji na te doniesienia podjął natychmiastową decyzję o powrocie do kraju. Przerwał w związku z tym lot do Senegalu, dokąd miał się udać z wizytą.

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Prezydent Karol Nawrocki z wizytą na Podlasiu
Prezydent Karol Nawrocki z wizytą na Podlasiu · fot. Mikołaj Bujak - KPRP

Dzisiaj po południu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego weszli funkcjonariusze Policji. Pierwsza informację tę podała Telewizja Republika, a wkrótce doniesienia te potwierdziły Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji.

„W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam” – napisał dzisiaj na platformie X prezydent Karol Nawrocki. 

Z oficjalnych komunikatów wynikać ma, że funkcjonariusze nie znajdują się w budynku Trybunału Konstytucyjnego, lecz wykonują „czynności ustawowe” w obrębie siedziby sądu.

Działania policjantów mają mieć związek z „incydentami”, do jakich dochodzić ma na terenie siedziby TK.

Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Źródło: fronda.pl

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