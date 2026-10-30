Portal wirtualnemedia.pl dotarł do wewnętrznej korespondencji, jaką mieli otrzymać pracownicy TVN. Z wiadomości wynika, że pomimo zmiany struktury właścicielskiej TVN, prezesem stacji w dalszym ciągu pozostanie Katarzyna Kieli.

Po sfinalizowaniu transakcji przejęcia TVN od Warner Bros Discovery nie należy się zatem spodziewać – przynajmniej w najbliższym czasie – rewolucji.

Do tych doniesień odniósł się były minister kultury w rządzie PiS prof. Piotr Gliński.

„Nie chce mi się wierzyć, że to prawda, ale właśnie przeczytałem w mediach, że podobno nowi właściciele TVN zdecydowali, że wieloletnia szefowa TVNu, p. K. Kieli, ma pozostać na stanowisku” – napisał Gliński na platformie X.

Gliński jest bardzo rozczarowany taką decyzją nowych właścicieli TVN.

„Jako polski opozycjonista, który walczył z komunizmem, b. wicepremier i minister kultury a obecnie członek komisji kultury i mediów polskiego parlamentu pytam czy to może być prawda, że osoba odpowiedzialna przez lata za niebywałe kłamstwa i manipulacje, które są systemową, stałą cechą postkomunistycznego TVN, naprawdę pozostaje na stanowisku?” – czytamy we wpisie polityka.

„Czy wartości takie jak prawda i rzetelność nie są podstawą biznesu nowych właścicieli TVN pp. Ellison, właścicieli Paramount Skydance?” – konkluduje Gliński.