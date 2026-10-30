Jako pierwsze medium o wejściu policjantów do siedziby TK poinformowała Telewizja Republika. Wkrótce informację tę potwierdziła Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji.

Z oficjalnego komunikatu wynika, że policja nie weszła do samego budynku Trybunału Konstytucyjnego.

„W związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, w tym rzucaniem niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się w tym miejscu, policjanci podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu oraz przywrócenie porządku publicznego” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

„Priorytetem Policji jest ochrona życia i zdrowia, zapobieganie dalszej eskalacji zdarzeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w rejonie działań, niezależnie od ich poglądów i prezentowanych stanowisk. Apelujemy o zachowanie spokoju, niepodejmowanie działań zagrażających innym osobom oraz stosowanie się do zgodnych z prawem poleceń funkcjonariuszy. Prosimy również o nieutrudnianie działań służb ratunkowych i policyjnych. Policjanci monitorują sytuację i reagują na stwierdzone naruszenia prawa” – głosi dalsza część komunikatu.

Z oświadczenia wynika ponadto, że do policji wpłynęła „korespondencja Prokuratora Generalnego zawierająca prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty”.

„Jednocześnie do tutejszej jednostki wpłynęło pismo pani Anny Korwin-Piotrowskiej, sędzi Trybunału Konstytucyjnego, w którym poinformowała Komendanta Głównego Policji o tym, że w związku z planowanymi na terenie Trybunału Konstytucyjnego czynnościami istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłócenia porządku publicznego. Wobec powyższego pani sędzia zwróciła się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób” – czytamy.





