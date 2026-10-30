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Polityka

Bezprawne przejęcie strony TK. „Prezesem nadal pozostaje Święczkowski”

Dzisiaj po południu do siedziby TK weszli policjanci. Na stronie internetowej Trybunału pojawiła się informacja o zawieszeniu prezesa Bogdana Święczkowskiego. „Strona została bezprawnie przejęta” – głosi z kolei wpis na platformie X Trybunału Konstytucyjnego.

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Prezes TK Bogdan Święczkowski
Prezes TK Bogdan Święczkowski · fot. screenshot YouTube - wPolsce24

Dzisiaj po południu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego weszli funkcjonariusze Policji. Pierwsza informację tę podała Telewizja Republika, a wkrótce doniesienia te potwierdziły Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji.

Z oficjalnych komunikatów wynikać ma, że funkcjonariusze nie znajdują się w budynku Trybunału Konstytucyjnego, lecz wykonują „czynności ustawowe” w obrębie siedziby sądu.

Działania policjantów mają mieć związek z „incydentami”, do jakich dochodzić ma na terenie siedziby TK.

Wkrótce na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja „w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego na podstawie art. 130 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych”. 

Powołany wyżej przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych dotyczy „schwytania sędziego na gorącym uczynku przestępstwa”. 

Wkrótce z kolei na profilu Trybunału Konstytucyjnego na platformie X pojawiła się informacja o bezprawnym przejęciu strony internetowej polskiego sądu konstytucyjnego. 

„Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem TK jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu” – czytamy we wpisie. 

Źródło: fronda.pl

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