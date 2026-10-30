Dzisiaj po południu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego weszli funkcjonariusze Policji. Pierwsza informację tę podała Telewizja Republika, a wkrótce doniesienia te potwierdziły Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji.
Z oficjalnych komunikatów wynikać ma, że funkcjonariusze nie znajdują się w budynku Trybunału Konstytucyjnego, lecz wykonują „czynności ustawowe” w obrębie siedziby sądu.
Działania policjantów mają mieć związek z „incydentami”, do jakich dochodzić ma na terenie siedziby TK.
Wkrótce na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja „w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach służbowych Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego na podstawie art. 130 ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych”.
Powołany wyżej przepisy Prawa o ustroju sądów powszechnych dotyczy „schwytania sędziego na gorącym uczynku przestępstwa”.
Wkrótce z kolei na profilu Trybunału Konstytucyjnego na platformie X pojawiła się informacja o bezprawnym przejęciu strony internetowej polskiego sądu konstytucyjnego.
„Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem TK jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu” – czytamy we wpisie.
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