Leon XIV zagłosował w wyborach amerykańskich

Korespondencyjne głosowanie w Chicago

Jak dodaje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, obecny Papież Leon XIV korzystał ze swojego prawa do głosowania jako obywatel Stanów Zjednoczonych za każdym razem, gdy przysługiwało mu takie uprawnienie. „Zgodnie z tą wieloletnią praktyką uczestnictwa w życiu obywatelskim, Papież oddał swój głos korespondencyjnie w Chicago” – informuje watykańskie Biuro Prasowe.

Prevost zawsze korzystał z prawa i obowiązku wyborczego

Ojciec Święty potwierdził również, że w latach, gdy mieszkał w Peru, korzystał ze swojego prawa do głosowania za każdym razem, gdy przysługiwało mu takie uprawnienie.

W komunikacie przekazanym przez Biuro Prasowe Papież wyraża przekonanie o prawie i obowiązku obywateli do uczestniczenia w procesach demokratycznych.