Dzień: sobota, 31 października 2026 Imieniny: Urbana, Saturnina, Krzysztofa

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Sobota XXX tygodnia okresu zwykłego

Kościół

Leon XIV zagłosował w wyborach amerykańskich

Papież oddał korespondencyjnie głos w wyborach uzupełniających do Kongresu USA. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdziło, że Leon XIV oddał swój głos korespondencyjnie w okręgu w Chicago.

1 min czytania
Papież Leon XIV skorzystał czynnie z prawa i obowiązku wyborczego
Papież Leon XIV skorzystał czynnie z prawa i obowiązku wyborczego · fot. via @VATICAN MEDIA

Korespondencyjne głosowanie w Chicago

Jak dodaje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, obecny Papież Leon XIV korzystał ze swojego prawa do głosowania jako obywatel Stanów Zjednoczonych za każdym razem, gdy przysługiwało mu takie uprawnienie. „Zgodnie z tą wieloletnią praktyką uczestnictwa w życiu obywatelskim, Papież oddał swój głos korespondencyjnie w Chicago” – informuje watykańskie Biuro Prasowe.

Prevost zawsze korzystał z prawa i obowiązku wyborczego

Ojciec Święty potwierdził również, że w latach, gdy mieszkał w Peru, korzystał ze swojego prawa do głosowania za każdym razem, gdy przysługiwało mu takie uprawnienie.

W komunikacie przekazanym przez Biuro Prasowe Papież wyraża przekonanie o prawie i obowiązku obywateli do uczestniczenia w procesach demokratycznych.

Źródło: mp/Vatican News, Wojciech Rogacin – Watykan

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej