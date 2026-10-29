W wywiadzie opublikowanym po październikowej pielgrzymce tradycyjnych katolików do Rzymu bp Athanasius Schneider odniósł się do zamieszek i napięć społecznych we Francji oraz innych państwach europejskich.

Zdaniem duchownego niektóre środowiska wykorzystują przemoc i zastraszanie, aby ograniczać możliwość publicznego sprzeciwu wobec polityki migracyjnej.

Biskup ocenił, że część europejskich polityków toleruje takie zjawiska, a chrześcijanie coraz częściej obawiają się otwarcie bronić swojej tożsamości religijnej i kulturowej.

„To nie jest imigracja, to jest inwazja” – stwierdził Schneider.

Hierarcha zaapelował o pokojową współpracę wszystkich Europejczyków, niezależnie od ich wyznania, którzy chcą zachować historyczną i kulturową tożsamość swoich narodów.

Opowiedział się również za zaostrzeniem przepisów mających chronić ludność europejskich państw.

„Podejrzewam, że Watykan współpracuje z europejskimi elitami”

Największe kontrowersje mogą wywołać słowa biskupa dotyczące postawy Stolicy Apostolskiej wobec polityki migracyjnej.

„Podejrzewam, że [...] odpowiedzialni w Watykanie po prostu współpracują z europejskimi elitami politycznymi” – powiedział Schneider.

Według hierarchy przedstawiciele europejskich władz zabiegają o religijne uzasadnienie swoich działań, ponieważ poparcie Stolicy Apostolskiej nadaje polityce migracyjnej dodatkowy autorytet moralny.

Schneider zarzucił również niektórym politykom instrumentalne wykorzystywanie nauczania chrześcijańskiego o miłości bliźniego i pomocy potrzebującym.

Jego zdaniem część watykańskich decydentów pozwala się w tej sprawie zwodzić, a inni przynajmniej częściowo akceptują proces, który biskup określa jako dechrystianizację Europy.

„Stolica Apostolska wspiera ten proces” – ocenił duchowny, dodając, że może on poważnie zaszkodzić obecności chrześcijaństwa na kontynencie.