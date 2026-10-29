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Polityka

Kaczyński: przywrócimy UE obywatelom, pomimo kłamstw Tuska

Jarosław Kaczyński odpowiedział Donaldowi Tuskowi na zarzuty dotyczące chęci wyprowadzenia Polski z UE. „Tusk jak zwykle kłamie. Najwyraźniej wychodzi z założenia, że dzień bez kłamstwa jest dniem straconym. Unia Europejska jest potrzebna, ale wymaga gruntownej reformy. Kryzys i zapaść w jej obecnym kształcie to efekt rządów Merkel i jednego z jej pomocników, Tuska” – napisał prezes PiS na platformie X.

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Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński · fot. Prawo i Sprawiedliwość via Flickr

Jarosław Kaczyński w trakcie Krynica Forum 2026 mówił o sposobach reformy Unii Europejskiej. Jako jedną z możliwych ścieżek wymienił zawarcie nowego traktatu oraz rozpoczęcie rokowań w sprawie wyjścia z UE. 

Na te słowa gwałtownie zareagowali m.in. Donald Tusk i Radosław Sikorski.

„Jarosław Kaczyński ogłosił właśnie, że Polska powinna zacząć rokowania o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej. O taką między innymi stawkę toczy się dziś w Polsce walka. Twarda walka. Nie zamierzam jej przegrać, nawet jeśli nie wszyscy zagrają ze mną” – napisał Tusk na platformie X. 

W ocenie Tuska wypowiedź prezesa PiS to część sporu o miejsce Polski w strukturach europejskich. Z kolei według Kaczyńskiego rokowania dotyczące wyjścia Polski z Unii Europejskiej to rozwiązanie awaryjne, pozostawione na wypadek fiaska wszelkich innych prób zreformowania Unii. 

„A więc jednak chcą Polexitu. Granicy celnej z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Kontroli paszportowych na lotniskach. Końca dopłat dla rolników i do inwestycji. Końca KPO i SAFE. A tak się zarzekali, że nigdy w życiu” – napisał z kolei na X Radosław Sikorski. 

Prezes PiS postanowił odpowiedzieć swoim oponentom. 

„Tusk jak zwykle kłamie. Najwyraźniej wychodzi z założenia, że dzień bez kłamstwa jest dniem straconym” – czytamy we wpisie Kaczyńskiego. 

Prezes PiS podkreślił, że UE jest potrzebna Polsce, jednak wymaga zasadniczej i gruntownej reformy. Za kryzys w UE odpowiadają – zdaniem Kaczyńskiego – była kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz Tusk, który kierował wcześniej Radą Europejską. 

„Nie ma co się dziwić, że Tusk broni układu, którego sam był beneficjentem jako szef Rady Europejskiej” – uważa Kaczyński. 

On i jego ugrupowanie chciałoby, aby z UE korzystali przede wszystkim zwykli obywatele. 

„Stąd mój postulat gruntownej REFORMY. Dzięki temu będziemy mieli UE rzeczywiście demokratyczną i zorientowaną na poprawę warunków życia obywateli, obniżenie cen energii, wzmocnienie bezpieczeństwa, odpowiedzialną politykę migracyjną oraz ambitną politykę gospodarczą i rolną, bez zbędnej biurokracji” – napisał prezes PiS. 

„My to zrobimy. Przywrócimy Unię Europejską obywatelom. Rysuje się wielka szansa i nie zrezygnujemy z niej z powodu kłamstw Tuska” – skonkludował. 

Źródło: fronda.pl

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