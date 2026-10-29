Kaczyński: przywrócimy UE obywatelom, pomimo kłamstw Tuska

Jarosław Kaczyński w trakcie Krynica Forum 2026 mówił o sposobach reformy Unii Europejskiej. Jako jedną z możliwych ścieżek wymienił zawarcie nowego traktatu oraz rozpoczęcie rokowań w sprawie wyjścia z UE.

Na te słowa gwałtownie zareagowali m.in. Donald Tusk i Radosław Sikorski.

„Jarosław Kaczyński ogłosił właśnie, że Polska powinna zacząć rokowania o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej. O taką między innymi stawkę toczy się dziś w Polsce walka. Twarda walka. Nie zamierzam jej przegrać, nawet jeśli nie wszyscy zagrają ze mną” – napisał Tusk na platformie X.

W ocenie Tuska wypowiedź prezesa PiS to część sporu o miejsce Polski w strukturach europejskich. Z kolei według Kaczyńskiego rokowania dotyczące wyjścia Polski z Unii Europejskiej to rozwiązanie awaryjne, pozostawione na wypadek fiaska wszelkich innych prób zreformowania Unii.

„A więc jednak chcą Polexitu. Granicy celnej z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Kontroli paszportowych na lotniskach. Końca dopłat dla rolników i do inwestycji. Końca KPO i SAFE. A tak się zarzekali, że nigdy w życiu” – napisał z kolei na X Radosław Sikorski.

Prezes PiS postanowił odpowiedzieć swoim oponentom.

„Tusk jak zwykle kłamie. Najwyraźniej wychodzi z założenia, że dzień bez kłamstwa jest dniem straconym” – czytamy we wpisie Kaczyńskiego.

Prezes PiS podkreślił, że UE jest potrzebna Polsce, jednak wymaga zasadniczej i gruntownej reformy. Za kryzys w UE odpowiadają – zdaniem Kaczyńskiego – była kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz Tusk, który kierował wcześniej Radą Europejską.

„Nie ma co się dziwić, że Tusk broni układu, którego sam był beneficjentem jako szef Rady Europejskiej” – uważa Kaczyński.

On i jego ugrupowanie chciałoby, aby z UE korzystali przede wszystkim zwykli obywatele.

„Stąd mój postulat gruntownej REFORMY. Dzięki temu będziemy mieli UE rzeczywiście demokratyczną i zorientowaną na poprawę warunków życia obywateli, obniżenie cen energii, wzmocnienie bezpieczeństwa, odpowiedzialną politykę migracyjną oraz ambitną politykę gospodarczą i rolną, bez zbędnej biurokracji” – napisał prezes PiS.

„My to zrobimy. Przywrócimy Unię Europejską obywatelom. Rysuje się wielka szansa i nie zrezygnujemy z niej z powodu kłamstw Tuska” – skonkludował.