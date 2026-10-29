Jak czytamy, sprawa dotyczy zakupów sprzętu medycznego podczas pandemii COVID-19. Politycy PiS domagają się odwołania podejrzanej, natomiast władze województwa powołują się na zasadę domniemania niewinności.

Prokuratura Okręgowa w Łomży poinformowała, że 14 października Milenie F. przedstawiono zarzut związany z zakupami dokonanymi 29 i 30 grudnia 2020 roku w Szpitalu Ogólnym im. Witolda Ginela w Grajewie.

Chodzi o artykuły medyczne jednorazowego użytku oraz koncentratory tlenu z reduktorami. Według śledczych zakupy miały zostać przeprowadzone z pominięciem wymaganych procedur zamówień publicznych.

Prokuratura zarzuca podejrzanej nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, co miało doprowadzić do powstania szkody przekraczającej 807 tys. zł.

W komunikacie śledczy wskazali, że opinia biegłego z zakresu rachunkowości i finansów miała zasadnicze znaczenie dla podjęcia decyzji o przedstawieniu zarzutu.

„Wnioski przedstawione w opinii [...] determinowały zasadność przedstawienia zarzutu” – podkreśliła prokuratura.

Milena F. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu i złożyła wyjaśnienia. Nie zastosowano wobec niej środków zapobiegawczych.

KO zawiesza działaczkę, a PiS domaga się jej odwołania ze szpitala

Sprawa wywołała kontrowersje polityczne na Podlasiu. Milena F. w wyborach parlamentarnych w 2023 roku kandydowała do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Obecnie zajmuje stanowisko zastępczyni dyrektora ds. inwestycji i rozwoju Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku.

Po ujawnieniu zarzutu szef podlaskich struktur KO, poseł Krzysztof Truskolaski, zdecydował o zawieszeniu działaczki w prawach członka ugrupowania.

„Każda osoba, która dostaje prokuratorskie zarzuty, powinna oczywiście wyjaśnić sprawę” – powiedział Truskolaski Polskiej Agencji Prasowej.

Dodał, że w kwestii członkostwa w partii podejrzana „została z dniem dzisiejszym zawieszona”.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości domagają się jednak dalej idących konsekwencji, w tym zawieszenia lub odwołania Mileny F. ze stanowiska w białostockim szpitalu.

Odmienne stanowisko przedstawił marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.

„Każdy korzysta z prawa domniemania niewinności, czekamy na rozstrzygnięcie prokuratury i sądu, w obecnym stanie faktycznym i prawnym nie mamy żadnych podstaw do zawieszenia lub odwołania” – stwierdził marszałek w wypowiedzi przytoczonej przez Polskie Radio Białystok.

Tymczasem wojewoda podlaski zdecydował o zmianie swojego przedstawiciela w radzie społecznej szpitala w Grajewie. Funkcję tę pełniła dotychczas Milena F.