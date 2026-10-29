Uderzenie w migracyjną przestępczość zorganizowaną

Na trop zorganizowanej grupy przestępczej wpadli funkcjonariusze śledczy z placówki Straży Granicznej

w Rzeszowie – Jasionce jeszcze w 2024 roku. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów. Nielegalny proceder dotyczył cudzoziemców, którzy posługiwali się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (PUW) sfałszowanymi zaświadczeniami o pobieraniu nauki na ukraińskich uczelniach wyższych w celu wyłudzenia pozytywnej decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę na terytorium RP. Jak później ustalono, proceder stosowany był także w innych urzędach wojewódzkich. Kluczowe w wykryciu działalności grupy były ustalenia funkcjonariusza łącznikowego SG działającego w PUW.

Dzięki zgromadzonym materiałom śledczy potwierdzili, że proceder prowadzony był przez zorganizowaną grupę przestępczą, której działalność rozpoczęła się w czerwcu 2022 i trwała do końca 2025 r. Podejrzani działali w na terenie całej Polski. Członkowie grupy zarabiali na organizowaniu oraz wytwarzaniu zaświadczeń o statusie studenta lub słuchacza polskich szkół policealnych dla pracujących na terytorium Polski obcokrajowców pochodzących z Ukrainy, Mołdawii, Białorusi oraz Gruzji w wieku do 26 roku życia.

Działania grypy przestępczej

Grupa przestępcza oferowała dokumenty w postaci zaświadczeń z 5 różnych ukraińskich szkół wyższych które obejmowały także tłumaczenia na język polski, w ich ofercie znajdowały się również zaświadczenia i legitymacje z 2 polskich szkół policealnych z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Za pojedyncze dokumenty lub całe pakiety grupa inkasowała od 230 do 800 złotych. Uzyskanie takich dokumentów przez cudzoziemców którzy nie przekroczyli 26 roku życia wiązało się m.in. ze zwolnieniem z konieczności odprowadzania składek na rzecz ZUS przez pracodawcę, co znacznie ułatwiało obcokrajowcom pobyt na terytorium RP. Dołączenie takich dokumentów przez cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich w Polsce skutkowało uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP.

Pod koniec 2025 r. funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Rzeszowie - Jasionce dokonali przeszukania 6 lokali na terenie całego kraju, w tym m.in. Pruszczu Gdańskim, Żyrardowie, Warszawie i Krakowie. Zatrzymano 3 ob. Ukrainy oraz nośniki pamięci, telefony, sprzęt komputerowy, pieczęci ukraińskich uczelni wyższych i przygotowane już zaświadczenia potwierdzające odbywanie nauki. W ramach przeprowadzonych przeszukań na jednym

z adresów na którym przebywał 42 letni ob. Ukrainy zabezpieczono gotówkę w łącznej wysokości 87 000 zł. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą której celem było ułatwianiu cudzoziemcom pobytu na terytorium RP poprzez organizowanie i wytwarzanie dla nich fałszywych dokumentów. Decyzją sądu zastał tymczasowo aresztowany w grudniu 2025 roku, a następnie w sierpniu 2026 zastosowano wobec niego środki wolnościowe, w tym zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. złotych. W toku śledztwa ustalono, iż ob. Ukrainy na swoje konta bankowe otrzymał środki pieniężne pochodzące z działalności grupy w łącznej kwocie ok. 1,2 mln zł.

Dodatkowo w maju br. zatrzymano 4 obywateli Ukrainy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej zastosowano środki wolnościowe, dokonano także zabezpieczeń majątkowych na poczet przyszłych grożących im kar. W minionym tygodniu strażnicy graniczni z Rzeszowa-Jasionki zatrzymali kolejnych 6 cudzoziemców. W ich przypadku zarzuty dotyczyły posłużenia się sfałszowanymi dokumentami.

Łącznie do tej pory w sprawie postawiono zarzuty łącznie 19 obywatelom Ukrainy, 3 obywatelom Mołdawii i obywatelowi Gruzji, w tym osobie kierującą grupą, jej członkom oraz cudzoziemcom, którzy zdobyli i wykorzystali trefne dokumenty w Urzędach Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Łodzi.

Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są dalsze zatrzymania.