Dzień: piątek, 30 października 2026 Imieniny: Zenobii, Edmunda, Przemysława

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Piątek XXX tygodnia okresu zwykłego

Ukraina

Kolejne polskie MiG-i dla Ukrainy. Na tym nie koniec

Polska w najbliższym czasie przekaże Ukrainie dwa samoloty MiG-29. Według „Rzeczpospolitej” maszyny trafią do Kijowa w ramach kolejnej donacji o wartości około 50 mln euro.

1 min czytania
MiG-29
MiG-29 · fot. Łukasz Golowanow, Konflikty.pl via Wikimedia Commons

 

Doniesienia gazety potwierdził jej dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, gen. broni rez. Dariusz Łukowski. Powiedział, że do przekazania dojdzie „w najbliższym czasie”. Dziennikarze ustalili, że jeden z myśliwców ma już wyczerpany resurs, czyli okres zdolności użytkowej. Drugi wciąż lata.

Samoloty nie będą jedynym elementem pakietu. Według „Rzeczpospolitej” Polska wyśle też amunicję artyleryjską kalibru 155 mm i 152 mm. Dołożone zostaną naboje 20 na 102 mm do sześciolufowych działek w samolotach F-16.

MON potwierdza, że przygotowuje kolejną pomoc, ale nie ujawnia szczegółów jej zawartości. Resort podał jedynie, że wsparcie obejmie sprzęt wychodzący z użycia w polskich Siłach Zbrojnych, ponieważ kończą mu się resursy. Mowa też o wyposażeniu, którego wojsko nie używa, a które może się przydać na Ukrainie.

Źródło: PAP,rmf24.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej