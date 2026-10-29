Doniesienia gazety potwierdził jej dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, gen. broni rez. Dariusz Łukowski. Powiedział, że do przekazania dojdzie „w najbliższym czasie”. Dziennikarze ustalili, że jeden z myśliwców ma już wyczerpany resurs, czyli okres zdolności użytkowej. Drugi wciąż lata.

Samoloty nie będą jedynym elementem pakietu. Według „Rzeczpospolitej” Polska wyśle też amunicję artyleryjską kalibru 155 mm i 152 mm. Dołożone zostaną naboje 20 na 102 mm do sześciolufowych działek w samolotach F-16.

MON potwierdza, że przygotowuje kolejną pomoc, ale nie ujawnia szczegółów jej zawartości. Resort podał jedynie, że wsparcie obejmie sprzęt wychodzący z użycia w polskich Siłach Zbrojnych, ponieważ kończą mu się resursy. Mowa też o wyposażeniu, którego wojsko nie używa, a które może się przydać na Ukrainie.