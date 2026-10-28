Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiedziało na publikację, tłumacząc się, że za problemy z rozliczaniem świadczeń wynikają z braku płatności z Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawa dotyczy placówki istotnej również dla bezpieczeństwa militarnego Polski.

Jak podał Onet, w lubelskim szpitalu wojskowym siedmiu lekarzy osiągnęło roczne wynagrodzenia przekraczające milion złotych, a najlepiej opłacany specjalista miał zarobić niemal 3 mln zł. Jednocześnie zadłużenie placówki w ciągu niespełna roku wzrosło prawie dwukrotnie.

W środę, 28 października, Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało komunikat, w którym odniosło się do tych ustaleń.

Resort wskazał, że ważnym czynnikiem wpływającym na sytuację finansową szpitala są „należności z tytułu świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad wartości określone w umowach z NFZ, za które placówka nie otrzymała dotychczas pełnego finansowania”.

MON podkreśliło, że szpital ponosi koszty zatrudnienia personelu, zakupu leków i utrzymania infrastruktury niezależnie od terminu otrzymania pieniędzy z Funduszu.

MON broni wysokich kontraktów, a co z zadłużeniem szpitala?

Ministerstwo przekonuje, że ocena wynagrodzeń lekarzy nie może ograniczać się do analizy kosztów zatrudnienia.

„Wysokość wynagrodzeń kontraktowych nie może być zatem analizowana wyłącznie w kategorii kosztów, bez uwzględnienia liczby i rodzaju realizowanych świadczeń, ich wartości oraz przychodów uzyskiwanych przez placówkę” – stwierdził resort.

Jako przykład MON podało wyniki trzech oddziałów. W 2025 roku oddział urologii wypracował ponad 18,7 mln zł przychodu, neurochirurgii 27,2 mln zł, a kardiologii 41,2 mln zł.

„Rezygnacja z tych procedur mogłaby pogłębić trudności finansowe placówki oraz ograniczyć pacjentom dostęp do nowoczesnych metod leczenia” – twierdzi resort.

Ministerstwo przyznaje jednocześnie, że niepełne finansowanie świadczeń ponadlimitowych jest problemem dotyczącym wielu polskich szpitali.

Nie podano jednak konkretnej wartości nieuregulowanych należności NFZ wobec lubelskiej placówki ani nie wyjaśnił, jaka część zadłużenia wynika właśnie z tego mechanizmu.

Sprawa nabiera szczególnego znaczenia ze względu na strategiczną rolę szpitala, położonego w pobliżu wschodniej granicy Polski. Placówka ma znaczenie nie tylko dla cywilnej ochrony zdrowia, ale również dla zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP.