Jak poinformowało 28 października RMF FM, Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Okręgowego z 16 września 2025 roku, które umożliwiło policji zatrzymanie Zbigniewa Ziobry i doprowadzenie go na przesłuchanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa.

Do zatrzymania doszło 29 września 2025 roku na warszawskim lotnisku Chopina. Polityk został następnie przewieziony na posiedzenie komisji.

Według ustaleń dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego sąd odwoławczy zakwestionował ocenę wcześniejszych nieobecności Ziobry na przesłuchaniach.

W uzasadnieniu wskazano, że „nie na wszystkie wyznaczone terminy przesłuchań (a było ich osiem) Zbigniew Ziobro nie stawił się w sposób nieusprawiedliwiony”.

W konsekwencji sąd uznał, że wcześniejsze postanowienie „zapadło przedwcześnie i przez to niezasadnie”.

Decyzja jest prawomocna i nie podlega już zaskarżeniu w zwykłym trybie.

Lewandowski zapowiada konsekwencje

Do rozstrzygnięcia odniósł się mec. Bartosz Lewandowski, reprezentujący byłego ministra sprawiedliwości.

„Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził, że pana ministra @ZiobroPL bezprawnie pozbawiono wolności, doprowadzając na posiedzenie Komisji śledczej ds. Pegasusa” – napisał prawnik w serwisie X.

Pełnomocnik zwrócił również uwagę na możliwość podjęcia dalszych kroków prawnych.

„To otwiera furtkę do działań prawnych i domagania się rekompensaty finansowej” – podkreślił.

Jak wyjaśnia RMF FM, prawomocne uchylenie postanowienia umożliwia Ziobrze wystąpienie o odszkodowanie i zadośćuczynienie związane z zatrzymaniem. Nie oznacza jednak automatycznego przyznania mu pieniędzy. Ewentualne roszczenia będą wymagały odrębnego rozpatrzenia.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2025 roku sąd pierwszej instancji uzasadniał swoją decyzję uporczywym niestawiennictwem Ziobry na posiedzeniach komisji. Z kolei policja podkreślała wówczas, że ma obowiązek wykonywać postanowienia sądowe.

Obecne rozstrzygnięcie nie dotyczy legalności samej komisji ani merytorycznej oceny jej prac. Odnosi się do przesłanek zatrzymania i przymusowego doprowadzenia konkretnego świadka.

To kolejne w ostatnim czasie korzystne dla Ziobry orzeczenie. Wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o unieważnieniu jego paszportu, choć tamto rozstrzygnięcie dotyczyło uchybień proceduralnych i nie było jeszcze prawomocne.