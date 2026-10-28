Przydacz ostro ws. ambasadorów: „zablokował premier Tusk”

Jak napisał prezydenckie minister, porozumienie Karola Nawrockiego z Radosławem Sikorskim zostało już wypracowane, ale jego realizację osobiście zablokował premier. „MSZ dziś po prostu kłamie” – oświadczył Przydacz.
W środę, 28 października, Marcin Przydacz odniósł się w serwisie X do kolejnych doniesień dotyczących sporu o obsadę polskich placówek dyplomatycznych.
„Porozumienie w sprawie ambasadorów zostało osiągnięte, ale niestety nie jest realizowane” – napisał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
Następnie wskazał, kto jego zdaniem odpowiada za niedotrzymanie uzgodnień.
„Prezydent RP i minister spraw zagranicznych doszli w tej sprawie do zgody. Porozumienie zablokował premier” – podkreślił.
Przydacz stanowczo zaprzeczył również informacjom, jakoby negocjacje dotyczyły wyłącznie stanowiska polskiego ambasadora w Waszyngtonie.
„Nieprawdą jest, że porozumienie dotyczyło tylko Waszyngtonu. Dotyczyło wielu ambasad” – wyjaśnił.
Przydacz ujawnia kulisy negocjacji
Prezydencki minister odniósł się także do doniesień, że przeszkodą w osiągnięciu kompromisu miała być kandydatura jednego z doradców Karola Nawrockiego.
„Nieprawdą jest, że porozumienie rozbiło się o jedno nazwisko doradcy prezydenta. Nie było go w uzgodnionym pakiecie” – zaznaczył.
Jak przekonywał Przydacz, kandydatura dotycząca placówki w Stanach Zjednoczonych była inna i uzyskała akceptację samego Radosława Sikorskiego.
„Kandydatura na Waszyngton była inna i w pełni zaaprobowana przez pana Sikorskiego” – stwierdził.
Następnie skierował pod adresem resortu dyplomacji jednoznaczne stanowisko:
„MSZ dziś po prostu kłamie”.
Na tym jednak nie zakończył. Przydacz oskarżył szefa polskiej dyplomacji o próbę przedstawiania nieprawdziwego przebiegu negocjacji po interwencji premiera.
„Niestety bez zaskoczeń. W sytuacji, kiedy minister został upokorzony przez swojego szefa, próbuje salwować się manipulacją i kłamstwem” – napisał.
„Musi odreagować poprzez to, co potrafi najlepiej – chamstwem. Nihil novi. Tylko Polski szkoda” – zakończył prezydencki minister.
Spór o nominacje ambasadorskie trwa od marca 2024 roku, kiedy Radosław Sikorski zdecydował o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów. Ówczesny prezydent Andrzej Duda sprzeciwił się części zmian, przypominając o konstytucyjnych kompetencjach głowy państwa.
Konflikt nie został rozwiązany również po objęciu urzędu przez Karola Nawrockiego. Szczególne kontrowersje dotyczą obsady placówek w Waszyngtonie i Rzymie, gdzie funkcje kierujących ambasadami pełnią odpowiednio Bogdan Klich i Ryszard Schnepf.
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