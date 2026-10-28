Jak podano, decyzja zapadła w związku z serią ataków na statki handlowe w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii. Według Reutersa w ciągu zaledwie trzech tygodni trafiono co najmniej osiem jednostek, a około 34 marynarzy uznano za zabitych lub zaginionych. NATO zapowiada dodatkowe działania.

27 października rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że francuski samolot Atlantique 2 został przebazowany do bazy lotniczej Mihail Kogălniceanu już 18 października. Jego misja potrwa do 6 listopada i obejmie zachodnią część Morza Czarnego.

Według komunikatu rumuńskiego resortu obrony zadaniem francuskiej maszyny jest „identyfikowanie zagrożeń dla żeglugi oraz zwiększenie zdolności ochrony infrastruktury krytycznej w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii”.

Operacje prowadzone są we współpracy z rumuńskim dowództwem marynarki wojennej oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu morskiego.

Rosyjskie drony nad wodami Rumunii - NATO zapowiada dodatkowe siły

Agencja Reuters przypomina, że w ostatnich trzech tygodniach zaatakowano co najmniej osiem statków handlowych w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii, należących do NATO.

Sytuację dodatkowo zaostrzyły incydenty z udziałem rosyjskich bezzałogowców. W październiku rumuńskie myśliwce F-16 zestrzeliły dwa nowoczesne rosyjskie drony nad rumuńskimi wodami terytorialnymi.

W odpowiedzi Sojusz Północnoatlantycki zapowiedział wysłanie nad Morze Czarne kolejnych samolotów patrolowych, systemów radarowych i dronów rozpoznawczych.

Jak podkreśliło rumuńskie Ministerstwo Obrony, wsparcie NATO i francuskiej marynarki wojennej „uzupełnia działania prowadzone przez rumuńskie siły morskie”, obejmujące zwiększoną liczbę patroli z wykorzystaniem okrętów, śmigłowców i bezzałogowców.

Rumuńska marynarka na bieżąco przekazuje również załogom statków informacje dotyczące zagrożeń oraz zalecanych tras żeglugowych.