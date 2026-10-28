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NATO

NATO. Francja wysyła samolot patrolowy po serii ataków na Morzu Czarnym

Sytuacja na Morzu Czarnym staje się coraz bardziej niebezpieczna. Francja skierowała do Rumunii wojskowy samolot patrolowy Atlantique 2, który ma monitorować zagrożenia dla żeglugi i infrastruktury energetycznej.

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Myśliece i bombowce atomowe NATO
Myśliece i bombowce atomowe NATO · fot. Screenshot - YouTube - The Sun

Jak podano, decyzja zapadła w związku z serią ataków na statki handlowe w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii. Według Reutersa w ciągu zaledwie trzech tygodni trafiono co najmniej osiem jednostek, a około 34 marynarzy uznano za zabitych lub zaginionych. NATO zapowiada dodatkowe działania.

27 października rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że francuski samolot Atlantique 2 został przebazowany do bazy lotniczej Mihail Kogălniceanu już 18 października. Jego misja potrwa do 6 listopada i obejmie zachodnią część Morza Czarnego.

Według komunikatu rumuńskiego resortu obrony zadaniem francuskiej maszyny jest „identyfikowanie zagrożeń dla żeglugi oraz zwiększenie zdolności ochrony infrastruktury krytycznej w wyłącznej strefie ekonomicznej Rumunii”.

Operacje prowadzone są we współpracy z rumuńskim dowództwem marynarki wojennej oraz służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu morskiego.

Rosyjskie drony nad wodami Rumunii - NATO zapowiada dodatkowe siły

Agencja Reuters przypomina, że w ostatnich trzech tygodniach zaatakowano co najmniej osiem statków handlowych w pobliżu wybrzeży Rumunii i Bułgarii, należących do NATO.

Sytuację dodatkowo zaostrzyły incydenty z udziałem rosyjskich bezzałogowców. W październiku rumuńskie myśliwce F-16 zestrzeliły dwa nowoczesne rosyjskie drony nad rumuńskimi wodami terytorialnymi.

W odpowiedzi Sojusz Północnoatlantycki zapowiedział wysłanie nad Morze Czarne kolejnych samolotów patrolowych, systemów radarowych i dronów rozpoznawczych.

Jak podkreśliło rumuńskie Ministerstwo Obrony, wsparcie NATO i francuskiej marynarki wojennej „uzupełnia działania prowadzone przez rumuńskie siły morskie”, obejmujące zwiększoną liczbę patroli z wykorzystaniem okrętów, śmigłowców i bezzałogowców.

Rumuńska marynarka na bieżąco przekazuje również załogom statków informacje dotyczące zagrożeń oraz zalecanych tras żeglugowych.

Źródło: mp/Reuters, Fronda.pl

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