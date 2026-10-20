We wtorek 20 października prezydent Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdę. Po rozmowie w cztery oczy i spotkaniu delegacji obaj przywódcy wystąpili na wspólnej konferencji prasowej.

– Polska i Litwa doskonale rozumieją, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa naszego regionu pozostaje agresywna polityka Federacji Rosyjskiej – powiedział Nawrocki.

Prezydent zaznaczył, że odpowiedzią na działania Moskwy musi być rozwijanie potencjału militarnego państw regionu, wzmacnianie NATO oraz utrzymanie silnej obecności wojsk amerykańskich w Europie.

Przesmyk suwalski strategicznym punktem obrony NATO

Szczególne miejsce podczas rozmów zajęła kwestia bezpieczeństwa przesmyku suwalskiego, położonego między rosyjskim obwodem królewieckim a Białorusią.

To jeden z najbardziej wrażliwych strategicznie obszarów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przebiegający wzdłuż granicy polsko-litewskiej korytarz stanowi lądowe połączenie państw bałtyckich z pozostałą częścią NATO.

– Szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski i Litwy ma obrona Przesmyku Suwalskiego – podkreślił Karol Nawrocki.

Prezydent wskazał, że zabezpieczenie tego obszaru wymaga wspólnego planowania obronnego, współdziałania sił zbrojnych oraz regularnych ćwiczeń wojskowych.

W maju 2026 roku przywódcy obu państw obserwowali na Litwie międzynarodowe manewry „Brave Griffin 26–II”, podczas których żołnierze Polski, Litwy, Stanów Zjednoczonych i Portugalii doskonalili współpracę w działaniach obronnych.

Rosyjskie prowokacje i kolejne wspólne ćwiczenia

W czasie warszawskiego spotkania poruszono także zagrożenia hybrydowe, w tym cyberataki, sabotaż, dezinformację oraz presję na granicach.

Nawrocki zaznaczył, że Polska i Litwa mają podobne doświadczenia związane z działaniami Rosji, dlatego niezbędne jest wzmacnianie odporności państw na tego rodzaju operacje.

Prezydent poinformował również o litewskiej propozycji przeprowadzenia wiosną 2027 roku kolejnych wspólnych ćwiczeń wojskowych na poligonie Selonia na Łotwie, z udziałem Polski i państw bałtyckich.

Gitanas Nausėda podkreślił znaczenie bliskich relacji między Warszawą a Wilnem.

– Dziś Litwa i Polska wspólnie działają na rzecz bezpiecznej, wolnej i zjednoczonej Europy – oświadczył litewski prezydent.

Rozmowy w Warszawie potwierdziły, że zabezpieczenie przesmyku suwalskiego pozostaje jednym z priorytetów współpracy wojskowej obu państw, szczególnie wobec utrzymującego się zagrożenia ze strony Rosji i Białorusi.