We wtorek 20 października Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała komunikat dotyczący działań funkcjonariuszy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji z Białegostoku i Zielonej Góry.

Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy podejrzewanej o wystawianie i wykorzystywanie nierzetelnych faktur VAT. Dokumenty miały służyć do nielegalnego zmniejszania zobowiązań podatkowych, powodując wielomilionowe straty Skarbu Państwa.

Zatrzymania czterech osób przeprowadzono już 21 września na terenie województwa mazowieckiego, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Prokuratura informowała o nich 12 października, natomiast najnowszy komunikat KAS ponownie przedstawia skalę procederu i dotychczasowe wyniki śledztwa.

Trzy osoby w areszcie

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw karnych i skarbowych związanych z obrotem nierzetelnymi fakturami.

Jak poinformowała Prokuratura Regionalna w Szczecinie, sprawa dotyczy dokumentów „o łącznej kwocie należności ponad 722.000.000,00 zł brutto”.

Według śledczych nieprawidłowości spowodowały uszczuplenie podatku VAT w wysokości około 109 mln zł.

Troje zatrzymanych usłyszało dodatkowo zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Wobec czwartej osoby zastosowano poręczenie majątkowe, dozór policji, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju.

Skala całego postępowania jest znacznie większa. Śledztwo trwa od marca 2023 roku i obejmuje działalność grupy na terenie Polski oraz Czech, w tym w rejonie Wólki Kosowskiej pod Warszawą.

„W śledztwie trwającym od marca 2023 roku zarzuty usłyszały dotychczas 62 osoby” – przekazała Krajowa Administracja Skarbowa.

Już w grudniu 2025 roku funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 20 podejrzanych. Kolejne działania pozwoliły śledczym rozszerzyć postępowanie na następne osoby.

Za fałszerstwo faktur w tej skali podejrzanym grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności. O ich ewentualnej winie zdecyduje sąd.