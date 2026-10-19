Represje komunistyczne. Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Jakie represje uwzględnia ustawa lutowa?

Przepisy pozwalają stwierdzić nieważność orzeczeń wydawanych przez polskie organy ścigania, sądy i organy pozasądowe od 1 stycznia 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., jeżeli były one związane z działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Dotyczy to również określonych orzeczeń wymierzonych w osoby sprzeciwiające się kolektywizacji wsi i obowiązkowym dostawom.

Ustawa reguluje również sytuację osób internowanych po wprowadzeniu stanu wojennego.

Osobne przepisy obejmują osoby powołane za działalność niepodległościową do czynnej służby wojskowej między 1 listopada 1982 r. a 28 lutego 1983 r., a także niektóre ofiary represji radzieckich z lat 1944–1956. W tych ostatnich przypadkach obowiązują dodatkowe warunki dotyczące terytorium i miejsca zamieszkania.

Szczególne uprawnienia przewidziano także dla dzieci kobiet pozbawionych wolności: zarówno tych, które przebywały z matką w miejscu odosobnienia, jak i dzieci, których matki były więzione podczas ciąży.

Kto może wystąpić po śmierci osoby represjonowanej?

Śmierć osoby pokrzywdzonej nie musi zamykać drogi do dochodzenia świadczeń pieniężnych. Zgodnie z ustawą prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia przechodzi w takim przypadku na małżonka, dzieci i rodziców. Jest to szczególne rozwiązanie, które pozwala rozpoznawać sprawy dotyczące wydarzeń sprzed wielu lat.

Trzeba jednak odróżnić roszczenie pieniężne od wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia. W tym drugim postępowaniu krąg uprawnionych jest szerszy: w określonych sytuacjach wniosek mogą złożyć między innymi rodzeństwo lub krewni w linii prostej. Nie daje to wnukom i dalszym krewnym automatycznego prawa do odszkodowania.

Czy najpierw trzeba unieważnić dawny wyrok?

W klasycznych sprawach dotyczących politycznych wyroków postępowanie zazwyczaj przebiega dwuetapowo. Najpierw właściwy sąd rozstrzyga, czy dawne orzeczenie spełnia przesłanki uznania go za nieważne. Dopiero po uprawomocnieniu się tego rozstrzygnięcia można dochodzić świadczenia na podstawie przepisów odnoszących się do unieważnionego orzeczenia.

Nie każdy przypadek wymaga tej samej drogi. Osoby internowane mogą dochodzić świadczeń na podstawie decyzji o internowaniu. Ustawa reguluje też określone zatrzymania, aresztowania i pozbawienie wolności bez orzeczenia kończącego sprawę. Właściwy tryb zależy od przebiegu represji i zachowanych dokumentów.

Terminy nie są jednakowe dla wszystkich

Przy roszczeniach związanych ze stwierdzeniem nieważności orzeczenia ustawa przewiduje co do zasady dziesięcioletni termin liczony od uprawomocnienia się postanowienia o nieważności. Dla rodzin, które już uzyskały takie postanowienie, ale nie wystąpiły o świadczenie, sprawdzenie daty jego prawomocności ma zatem podstawowe znaczenie.

Inne zasady dotyczą niektórych roszczeń opisanych w art. 11 ustawy, który wyraźnie wyłącza ich przedawnienie. Również pozostałe szczególne sytuacje, w tym internowanie czy represje radzieckie, trzeba analizować na podstawie właściwych przepisów. Ogólne twierdzenie, że wszystkie roszczenia związane z represjami komunistycznymi nie przedawniają się, byłoby więc nieprecyzyjne.

Jakie dokumenty mogą pomóc w sądzie?

Punktem wyjścia są dokumenty potwierdzające represje: dawne orzeczenia, akta postępowania, decyzje o internowaniu albo dokumenty dotyczące pobytu w więzieniu. Wiele materiałów znajduje się w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej i archiwów państwowych. Pomocne mogą być także pisma urzędowe, korespondencja i zeznania świadków.

Przy odszkodowaniu majątkowym znaczenie mają dowody utraty zarobków, mienia lub innych strat. Przy zadośćuczynieniu sąd bierze pod uwagę między innymi długość odosobnienia, jego warunki, konsekwencje zdrowotne i wpływ represji na życie rodzinne. Konieczne jest wykazanie związku między tymi skutkami a działaniami objętymi ustawą.

Od czego zależy wysokość świadczenia i kto ponosi koszty?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie nie są tym samym. Pierwsze dotyczy strat majątkowych, drugie ma rekompensować krzywdę niematerialną. Przepisy nie określają jednej kwoty należnej wszystkim represjonowanym. Sąd bada indywidualne okoliczności sprawy, zgromadzone dowody i związek między represją a jej skutkami. Dlatego wysokości świadczeń mogą się znacząco różnić nawet w sprawach dotyczących podobnych wydarzeń historycznych.

Żądania wynikające ze stwierdzenia nieważności rozpoznaje zasadniczo sąd, który wydał takie postanowienie. W przypadku internowania oraz niektórych innych represji właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Zgodnie z art. 13 koszty postępowania, w tym z tytułu ustanowienia pełnomocnika, ponosi Skarb Państwa. Nie oznacza to automatycznego pokrycia dowolnego wynagrodzenia uzgodnionego w prywatnej umowie.

Rehabilitacja ma także wymiar symboliczny

Dla wielu rodzin postępowanie nie jest wyłącznie sprawą finansową. Stwierdzenie nieważności politycznego orzeczenia jest zgodnie z ustawą równoznaczne z uniewinnieniem. Może więc stanowić oficjalne potwierdzenie, że dawny wyrok nie powinien wywoływać skutków prawnych, oraz przyczynić się do przywrócenia dobrego imienia osoby prześladowanej.

Po kilkudziesięciu latach odnalezienie akt może być trudne, ale nie zawsze wyklucza prowadzenie sprawy. Warto najpierw ustalić, jakie dokumenty się zachowały, gdzie mogą znajdować się pozostałe materiały i czy wcześniej zapadło już sądowe rozstrzygnięcie dotyczące represji.

Zenon Witkowski

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Źródła: ustawa z 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 442); komunikaty Instytutu Pamięci Narodowej; opracowanie dotyczące odszkodowań za represje komunistyczne; materiał uzupełniający.