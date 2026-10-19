O decyzji warszawskiej prokuratury Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała w poniedziałek, 19 października. Sprawa dotyczy sposobu funkcjonowania Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz regionalnych rozgłośni radiowych, które od końca 2023 roku pozostają formalnie w stanie likwidacji, choć nadal prowadzą działalność nadawczą.

Zawiadomienie do organów ścigania przewodnicząca KRRiT skierowała 8 kwietnia 2026 roku. Agnieszka Glapiak domagała się sprawdzenia czy osoby zarządzające publicznymi spółkami rzeczywiście realizują obowiązki wynikające z procedury likwidacyjnej, czy też wykorzystują ją do utrzymywania obecnego sposobu funkcjonowania mediów.

W swoim ówczesnym oświadczeniu szefowa Rady stwierdziła:

„W grudniu 2023 roku bezprawnie przejęto media publiczne. Następnie, 8 i 9 kwietnia 2024 roku, sądy uznały stan ich likwidacji. Dokładnie po dwóch latach mamy do czynienia z fikcją prawną”.

KRRiT kwestionuje likwidację mediów - spór trafi do sądu

Przewodnicząca KRRiT wskazywała, że wątpliwości dotyczą nie tylko samego procesu likwidacji spółek, ale również możliwego naruszenia konstytucyjnego porządku państwa i ingerencji w kompetencje regulatora rynku medialnego.

„Wprowadzenie mediów publicznych w stan likwidacji sprawia wrażenie działania pozornego” – oceniła Agnieszka Glapiak, wskazując jednocześnie na straty finansowe, organizacyjne i wizerunkowe, jakie jej zdaniem ponieśli publiczni nadawcy.

W lipcowym podsumowaniu pierwszego półrocza 2026 roku KRRiT ponownie zakwestionowała rzeczywisty charakter procesu likwidacyjnego. Rada zwróciła uwagę, że spółki nadal produkują programy, zatrudniają pracowników, organizują wydarzenia i planują kolejne inwestycje. Jednocześnie otrzymują znaczące środki z budżetu państwa oraz wpływy abonamentowe.

Według danych przedstawionych przez KRRiT w pierwszych sześciu miesiącach 2026 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało mediom publicznym łącznie 1,2 mld zł, w tym 900 mln zł Telewizji Polskiej.

Odmowa wszczęcia śledztwa oznacza, że na obecnym etapie prokuratura nie zdecydowała się na prowadzenie postępowania przygotowawczego w zakresie objętym zawiadomieniem. Nie rozstrzyga to jednak automatycznie wszystkich sporów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych nadawców.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada zaskarżenie postanowienia prokuratury do sądu. Tym samym kwestia zasadności odmowy wszczęcia śledztwa będzie mogła zostać poddana kontroli sądowej.