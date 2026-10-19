W pobliżu litewskiej wsi Jodańce w okręgu wileńskim spadł wczoraj ukraiński bezzałogowiec, wystrzelony w ramach ataku na cele w rejonie Petersburga. Wedle Kijowa, dron najpewniej zboczył z trasu wskutek działania rosyjskich systemów walki elektronicznej.
Dron przeleciał przez Polskę?
Polskie Ministerstw Obrony Narodowej podało, że systemy nie potwierdziły przelotu bezzałogowca z Polski na Litwę. Wersję tę odrzucił w rozmowie z agencją BNS doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego Deividas Matulionis.
- „Mogę powiedzieć bardzo jednoznacznie: mamy uzasadnione dane, że dron przekroczył polską granicę”
- oświadczył.
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