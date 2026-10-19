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Europa

„Dron przekroczył polską granicę”. Litwa odrzuca wersję polskiego MON

„Nasze systemy radarowe nie potwierdzają przekroczenia granicy z Polski na Litwę przez odnaleziony tam obiekt” – oświadczył wczoraj rzecznik MON Janusz Sejmej. Władze Litwy utrzymują jednak inną wersję wydarzeń.

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Fot. screenshot: YouTube (15min, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (15min, Janusz Jaskółka)

W pobliżu litewskiej wsi Jodańce w okręgu wileńskim spadł wczoraj ukraiński bezzałogowiec, wystrzelony w ramach ataku na cele w rejonie Petersburga. Wedle Kijowa, dron najpewniej zboczył z trasu wskutek działania rosyjskich systemów walki elektronicznej. 

Dron przeleciał przez Polskę?

Polskie Ministerstw Obrony Narodowej podało, że systemy nie potwierdziły przelotu bezzałogowca z Polski na Litwę. Wersję tę odrzucił w rozmowie z agencją BNS doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego Deividas Matulionis.

- „Mogę powiedzieć bardzo jednoznacznie: mamy uzasadnione dane, że dron przekroczył polską granicę”

- oświadczył.

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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