W pobliżu litewskiej wsi Jodańce w okręgu wileńskim spadł wczoraj ukraiński bezzałogowiec, wystrzelony w ramach ataku na cele w rejonie Petersburga. Wedle Kijowa, dron najpewniej zboczył z trasu wskutek działania rosyjskich systemów walki elektronicznej.

Dron przeleciał przez Polskę?

Polskie Ministerstw Obrony Narodowej podało, że systemy nie potwierdziły przelotu bezzałogowca z Polski na Litwę. Wersję tę odrzucił w rozmowie z agencją BNS doradca prezydenta Litwy ds. bezpieczeństwa narodowego Deividas Matulionis.

- „Mogę powiedzieć bardzo jednoznacznie: mamy uzasadnione dane, że dron przekroczył polską granicę”

- oświadczył.