Prowadzący niezwykle agresywną politykę wobec opozycji Magyar opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym pochylił się nad kwestią miłości.

- „Miłość jest podstawowym prawem. W humanitarnych Węgrzech każdy jest wolny, by kochać kogo i jak chce, o ile nie szkodzi to innym ani nie narusza prawa. »A teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Ale największa z nich jest miłość«”

- napisał szef węgierskiego rządu.

Wpis Magyara skomentował red. Jacek Karnowski z Telewizji wPolsce24.

- „Pseudochrześcijański bełkot nowego premiera Węgier przykrywa zgodę na adopcję przez pary homo. W tej sferze Magyar nie ma żadnej autonomii, robi co mu każą, wbrew własnym interesom politycznym. Węgry stały się kolonią - Brukseli, korporacji, LGBT”

- napisał publicysta.

Nowe przepisy adopcyjne

Wcześniej Péter Magyar zapowiedział zmianę przepisów dotyczących adopcji dzieci przez osoby samotne oraz jednopłciowe. Stwierdził, że najważniejsze powinno być zapewnienie dziecku możliwości wychowywania się w kochającej rodzinie, a nie orientacja seksualna potencjalnych rodziców.