Pomidory po koreańsku – doskonała sałatka w minutę

Składniki:
1 kg pomidorów
Ok. 6 ząbków czosnku
1 papryczka chili lub szczypta ostrej papryki w proszku
50 g oleju, oliwy lub oleju sezamowego
2 łyżki cukru
2 łyżki octu lub soku z cytryny
1 łyżeczka suszonej kolendry (opcjonalnie)
1 płaska łyżeczka soli
pół łyżeczki pieprzu
natka pietruszki, kolendry oraz koperku – dowolnie
Umyte i osuszone pomidory kroimy w łódeczki i przekładamy do miski. Obrany czosnek przepuszczamy przez praskę i dodajemy razem z posiekaną papryczką chili lub ostrą papryką w proszku. Dodajemy ocet i olej oraz doprawiamy cukrem, solą i pieprzem. Przed podaniem warto włożyć sałatkę na jakiś czas do lodówki.
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