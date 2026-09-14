Pomidory po koreańsku – doskonała sałatka w minutę

Składniki:

1 kg pomidorów

Ok. 6 ząbków czosnku

1 papryczka chili lub szczypta ostrej papryki w proszku

50 g oleju, oliwy lub oleju sezamowego

2 łyżki cukru

2 łyżki octu lub soku z cytryny

1 łyżeczka suszonej kolendry (opcjonalnie)

1 płaska łyżeczka soli

pół łyżeczki pieprzu

natka pietruszki, kolendry oraz koperku – dowolnie

Umyte i osuszone pomidory kroimy w łódeczki i przekładamy do miski. Obrany czosnek przepuszczamy przez praskę i dodajemy razem z posiekaną papryczką chili lub ostrą papryką w proszku. Dodajemy ocet i olej oraz doprawiamy cukrem, solą i pieprzem. Przed podaniem warto włożyć sałatkę na jakiś czas do lodówki.