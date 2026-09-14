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Kuchnia i przepisy

Pomidory po koreańsku – doskonała sałatka w minutę

Mając do dyspozycji pomidory, zioła i przyprawy możemy w minutę przyrządzić sałatkę, która idealnie sprawdzi się jako dodatek do drugiego dania.

1 min czytania
Grafika wygenerowana komputerowo
Grafika wygenerowana komputerowo

Składniki:

 

    1 kg pomidorów 

    Ok. 6 ząbków czosnku

    1 papryczka chili lub szczypta ostrej papryki w proszku

    50 g oleju, oliwy lub oleju sezamowego

    2 łyżki cukru

    2 łyżki octu lub soku z cytryny

    1 łyżeczka suszonej kolendry (opcjonalnie)

    1 płaska łyżeczka soli

    pół łyżeczki pieprzu

    natka pietruszki, kolendry oraz koperku – dowolnie

 

Umyte i osuszone pomidory kroimy w łódeczki i przekładamy do miski. Obrany czosnek przepuszczamy przez praskę i dodajemy razem z posiekaną papryczką chili lub ostrą papryką w proszku. Dodajemy ocet i olej oraz doprawiamy cukrem, solą i pieprzem. Przed podaniem warto włożyć sałatkę na jakiś czas do lodówki. 

Źródło: Gotujemy.pl

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