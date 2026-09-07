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Poniedziałek XXIII tygodnia okresu zwykłego

Kuchnia i przepisy

Kuchnia mojej mamy: Panowie i Panie, grzyby pasteryzowane w śmietanie!

Część naszych grzybnych zbiorów można przesmażyć i zapasteryzować w słoikach - po otwarciu są jak świeżo duszone. Prosta rzecz a ile potem, zimą, radości !

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Zdjęcie ilustrcyjne - wygenerowane komputerowo
Zdjęcie ilustrcyjne - wygenerowane komputerowo

Grzyby duszone, pasteryzowane  

składniki:
 

  • ok. 5 - 6  kg grzybów 
  • 1/2 kg masła klarowanego 
  • sól
  • pieprz mielony 
  • ew. cebula - kilka niedużych sztuk
grzyby oczyścić, posegregować gatunkami, obrać i pokroić jeśli chcemy dusić z cebulą. Na patelni rozgrzać kilka dużych łyżek masła, najlepiej klarowanego, wrzycać po ok 1kg gatunku jednego grzyba, smażyć na mocnym ogniu 5 minut, przykryć i dusić 3 minuty. Doprawić solą, pieprzem. Do słoików - zakręcić. Nakładać do 3/4 słoika, ugniatać, żeby nie zostało powietrze. Słoiki do garnka ze ścierką na dnie, pasteryzować 30 minut w lekko pyrkającj wodzie. Po 24 godzinach pasteryzować jeszcze raz - i potem znowu kolejny raz. To tyndalizacja - inaczej mogą się zepsuć. 

A oto przepis na doskonałe grzyby w śmietanie. Tak przyrządzone grzyby leśne smakują doskonale zwłaszcza do pieczonego mięsa, ale także do kotletów warzywnych czy rozmaitych placków. Świetne są też z pieczywem. Smacznego!!!

Składniki:

1 kg grzybów leśnych (prawdziwki, podgrzybki, maślaki, koźlaki, kurki)

1 duża cebula

sól

sporo świeżo mielonego czarnego pieprzu

łyżka oleju i łyżka masła

200 ml śmietany

opcjonalnie natka pietruszki, świeży lub suszony tymianek

Wykonanie:

Na patelni rozgrzewamy olej i masło.

Cebulę siekamy drobno i szklimy na tłuszczu.

Grzyby oczyszczamy, kroimy w kawałki i wrzucamy na patelnię. Dusimy pod przykryciem na wolnym ogniu ok 30 min.

Doprawiamy sola i pieprzem.

Dodajemy śmietanę i mocno podgrzewamy grzyby.

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