Grzyby duszone, pasteryzowane
składniki:
- ok. 5 - 6 kg grzybów
- 1/2 kg masła klarowanego
- sól
- pieprz mielony
- ew. cebula - kilka niedużych sztuk
A oto przepis na doskonałe grzyby w śmietanie. Tak przyrządzone grzyby leśne smakują doskonale zwłaszcza do pieczonego mięsa, ale także do kotletów warzywnych czy rozmaitych placków. Świetne są też z pieczywem. Smacznego!!!
Składniki:
1 kg grzybów leśnych (prawdziwki, podgrzybki, maślaki, koźlaki, kurki)
1 duża cebula
sól
sporo świeżo mielonego czarnego pieprzu
łyżka oleju i łyżka masła
200 ml śmietany
opcjonalnie natka pietruszki, świeży lub suszony tymianek
Wykonanie:
Na patelni rozgrzewamy olej i masło.
Cebulę siekamy drobno i szklimy na tłuszczu.
Grzyby oczyszczamy, kroimy w kawałki i wrzucamy na patelnię. Dusimy pod przykryciem na wolnym ogniu ok 30 min.
Doprawiamy sola i pieprzem.
Dodajemy śmietanę i mocno podgrzewamy grzyby.
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