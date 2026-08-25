Zalewajka to bliska kuzynka żuru — różni je głównie sposób przygotowania. W żurze zakwas jest bazą całej zupy od początku, w zalewajce natomiast najpierw gotuje się ziemniaki z cebulą i przyprawami w wodzie lub lekkim wywarze, a zakwas żytni dolewa się na końcu, tuż przed podaniem. Dzięki temu zupa ma płynną, lekko zawiesistą konsystencję, wyraźnie kwaśny, ale zbalansowany smak, a jej kolor jest kremowo-szary z widocznymi kawałkami ziemniaków i wędliny. W tej wersji charakterystyczne są chrupiące skwarki na wierzchu i wyczuwalny aromat naturalnego zakwasu żytniego.
Składniki (na 4-5 porcji)
- 700-800 g ziemniaków, obranych i pokrojonych w kostkę
- 150 g wędzonego boczku, pokrojonego w kostkę
- 150-200 g podsuszanej kiełbasy wiejskiej lub podwędzanej, w plasterkach
- 1 duża cebula, drobno posiekana
- 2-3 ząbki czosnku, roztarte lub przeciśnięte
- 400-500 ml zakwasu żytniego na żur (najlepiej domowego)
- 1,2-1,5 l wody
- 2-3 liście laurowe
- 3-4 ziarna ziela angielskiego
- 1 płaska łyżka suszonego majeranku
- 2-3 łyżki oleju lub smalcu do podsmażenia
- 100-150 ml śmietany 18% (opcjonalnie, do zabielenia)
- sól i pieprz do smaku
- świeży koperek lub natka pietruszki do podania
Wykonanie
- Boczek pokrój w drobną kostkę i wytop na patelni na złoty kolor, aż zacznie puszczać tłuszcz i zrobią się z niego chrupiące skwarki. Wyjmij je łyżką na talerzyk, tłuszcz zostaw na patelni.
- Na wytopionym tłuszczu podsmaż posiekaną cebulę do zeszklenia, a pod koniec dodaj przeciśnięty czosnek i chwilę razem podgrzej, żeby puścił aromat.
- Ziemniaki włóż do garnka, zalej wodą, dodaj liście laurowe i ziele angielskie, zagotuj i gotuj na średnim ogniu 12-15 minut, aż ziemniaki będą prawie miękkie.
- Dodaj podsmażoną cebulę z czosnkiem oraz pokrojoną kiełbasę, gotuj kolejne 5 minut, żeby kiełbasa oddała aromat wywarowi.
- Zmniejsz ogień, wsyp majeranek, dopraw solą i pieprzem, a następnie wlej zakwas żytni, stale mieszając. Nie gotuj długo po dodaniu zakwasu — wystarczy zagotować raz i zdjąć z ognia, bo zbyt długie wrzenie może zmienić jego smak i sprawić, że stanie się mniej wyraźny.
- Jeśli chcesz wersję bardziej kremową, zahartuj śmietanę odrobiną gorącej zupy, a potem wmieszaj ją całkowicie do garnka.
- Podawaj na gorąco, posypaną chrupiącymi skwarkami boczku i świeżym koperkiem, najlepiej z kromką ciemnego, żytniego chleba.
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