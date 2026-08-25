Zalewajka to bliska kuzynka żuru — różni je głównie sposób przygotowania. W żurze zakwas jest bazą całej zupy od początku, w zalewajce natomiast najpierw gotuje się ziemniaki z cebulą i przyprawami w wodzie lub lekkim wywarze, a zakwas żytni dolewa się na końcu, tuż przed podaniem. Dzięki temu zupa ma płynną, lekko zawiesistą konsystencję, wyraźnie kwaśny, ale zbalansowany smak, a jej kolor jest kremowo-szary z widocznymi kawałkami ziemniaków i wędliny. W tej wersji charakterystyczne są chrupiące skwarki na wierzchu i wyczuwalny aromat naturalnego zakwasu żytniego.

Składniki (na 4-5 porcji)

700-800 g ziemniaków, obranych i pokrojonych w kostkę

150 g wędzonego boczku, pokrojonego w kostkę

150-200 g podsuszanej kiełbasy wiejskiej lub podwędzanej, w plasterkach

1 duża cebula, drobno posiekana

2-3 ząbki czosnku, roztarte lub przeciśnięte

400-500 ml zakwasu żytniego na żur (najlepiej domowego)

1,2-1,5 l wody

2-3 liście laurowe

3-4 ziarna ziela angielskiego

1 płaska łyżka suszonego majeranku

2-3 łyżki oleju lub smalcu do podsmażenia

100-150 ml śmietany 18% (opcjonalnie, do zabielenia)

sól i pieprz do smaku

świeży koperek lub natka pietruszki do podania

Wykonanie