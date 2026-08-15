Kuchnia mojej mamy. Chłodnik litewski królem stołu

Zwykłe naturalne składniki i proste przygotowanie - ta zupa nie sprawi problemów w kuchni, za to uraduje wszystkich domowników.
SKŁADNIKI:
- botwina - 1 pęczek
- rzodkiewki - 1 pęczek
- ogórek - 1 szt.
- koperek - 1 pęczek
- szczypior - 1/2 pęczka
- maślanka - 1 litr
- jogurt naturalny - 1 duże opakowanie
- sól, pieprz, cukier, ocet (kwasek cytrynowy) - do smaku
- jajka - do podania, ugotowane na twardo
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Najpierw obieramy buraki. Następnie kroimy je w małą kostkę i gotujemy przez ok. 10 minut w niewielkiej ilości wody. Dodajemy drobno posiekaną botwinę. Zalewamy niewielką ilością wody. Wodę zakwaszamy np. łyżką octu. Gotujemy przez pięć minut, a potem studzimy.
Dodajemy do naszej botwiny drobno posiekane rzodkiewki, ogórek, szczypiorek i koperek. Zalewamy maślanką i jogurtem i następnie intensywnie mieszamy.
Całość doprawiamy solą i pieprzem.
Botwinę podajemy na zimno z połówkami jajka na twardo.
Smacznego!
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