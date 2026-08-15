Kuchnia mojej mamy. Chłodnik litewski królem stołu

Zwykłe naturalne składniki i proste przygotowanie - ta zupa nie sprawi problemów w kuchni, za to uraduje wszystkich domowników.

SKŁADNIKI:

botwina - 1 pęczek

rzodkiewki - 1 pęczek

ogórek - 1 szt.

koperek - 1 pęczek

szczypior - 1/2 pęczka

maślanka - 1 litr

jogurt naturalny - 1 duże opakowanie

sól, pieprz, cukier, ocet (kwasek cytrynowy) - do smaku

jajka - do podania, ugotowane na twardo

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Najpierw obieramy buraki. Następnie kroimy je w małą kostkę i gotujemy przez ok. 10 minut w niewielkiej ilości wody. Dodajemy drobno posiekaną botwinę. Zalewamy niewielką ilością wody. Wodę zakwaszamy np. łyżką octu. Gotujemy przez pięć minut, a potem studzimy.

Dodajemy do naszej botwiny drobno posiekane rzodkiewki, ogórek, szczypiorek i koperek. Zalewamy maślanką i jogurtem i następnie intensywnie mieszamy.

Całość doprawiamy solą i pieprzem.

Botwinę podajemy na zimno z połówkami jajka na twardo.

Smacznego!