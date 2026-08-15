Dzień: sobota, 15 sierpnia 2026 Imieniny: Marii, Napoleona, Stelli

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Kuchnia i przepisy

Kuchnia mojej mamy. Chłodnik litewski królem stołu

Prezentujemy wyśmienity przepis na doskonały litewski chłodnik z botwiną. Idealny na dzisiejszy upał.

1 min czytania
Fot. Игорь Хмиловский za: Wikipedia
Fot. Игорь Хмиловский za: Wikipedia

Zwykłe naturalne składniki i proste przygotowanie - ta zupa nie sprawi problemów w kuchni, za to uraduje wszystkich domowników.

SKŁADNIKI:

  • botwina - 1 pęczek
  • rzodkiewki - 1 pęczek
  • ogórek - 1 szt.
  • koperek - 1 pęczek
  • szczypior - 1/2 pęczka
  • maślanka - 1 litr
  • jogurt naturalny - 1 duże opakowanie
  • sól, pieprz, cukier, ocet (kwasek cytrynowy) - do smaku
  • jajka - do podania, ugotowane na twardo

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

Najpierw obieramy buraki. Następnie kroimy je w małą kostkę i gotujemy przez ok. 10 minut w niewielkiej ilości wody. Dodajemy drobno posiekaną botwinę. Zalewamy niewielką ilością wody. Wodę zakwaszamy np. łyżką octu. Gotujemy przez pięć minut, a potem studzimy.

Dodajemy do naszej botwiny drobno posiekane rzodkiewki, ogórek, szczypiorek i koperek. Zalewamy maślanką i jogurtem i następnie intensywnie mieszamy.

Całość doprawiamy solą i pieprzem.

Botwinę podajemy na zimno z połówkami jajka na twardo.

Smacznego!

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej