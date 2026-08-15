Dzisiejszej uroczystości Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się rano Mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, której przewodniczył bp Wiesław Lechowicz. W uroczystości udział wzięli m.in. prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski oraz generalicja z szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą na czele.

W czasie homilii biskup polowy Wojska Polskiego dziękował polskim żołnierzom za codzienną służbę.

- „Dziękujemy dzisiaj za bohaterskich żołnierzy Bitwy Warszawskiej 1920 roku i za godnych najwyższego uznania bohaterów naszych czasów, jakimi są dowódcy i żołnierze Wojska Polskiego. Dziękujemy, że doskonale rozumiecie, że cud bezpieczeństwa, pokoju i wolności nie bierze się z niczego i nie wyrasta z jałowej ziemi, dlatego z wytrwałością i sumiennością podejmujecie codzienną służbę z gotowością do najwyższych poświęceń”.

- mówił.

Mówiąc o Cudzie nad Wisłą, kaznodzieja przywołał zapiski artylerzysty Władysława Pobóg-Malinowskiego, który napisał, że „cud nie powstaje z niczego, nie wyrasta na nieużytkach jałowych”.

- „Cud nad Wisłą powstał z wiary w Boga i z miłości do Ojczyzny; z łaskawości Bożej i mądrości człowieczej oraz wyrósł z umiejętności dowódców i walczących polskich żołnierzy”

- podkreślił bp Lechowicz.