Wiceprezes PiS i kandydat tego ugrupowania na premiera prof. Przemysław Czarnek wystąpił dziś przed Pomnikiem Odzyskania Niepodległości w Kodniu, gdzie przypomniał, że 15 sierpnia składamy hołd „wszystkim żołnierzom, wszystkim rycerzom, wszystkim tym, którzy wywalczyli nam niepodległość”.

- „W sposób szczególny dzisiaj czcimy i oddajemy szacunek wszystkim dzisiejszym żołnierzom Wojska Polskiego w dniu ich święta, święta Wojska Polskiego. Wszystkim wspaniałym obrońcom naszych granic. Wszystkim, którzy służą także w tych godzinach po to, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie w czasach niełatwych, w czasach trudnych”

- podkreślił.

Wspominając Bitwę Warszawską i Cud nad Wisłą, parlamentarzysta zachęcił do modlitwy „o mądrość dla rządzących. O mądrość w decyzjach podejmowanych dzisiaj, jutro, w kolejnych dniach. O mądrość tych, którzy dzisiaj zarządzają Wojskiem Polskim. O mądrość w dysponowaniu polską bronią, polskim arsenałem, polskimi zasobami”.

- „O kolejny cud u stóp Matki Bożej Jedności. To, co się stało w 1920 roku, to był cud. Cud nie polegał na tym, że Matka Boża zstąpiła z nieba i mieczem wygoniła stąd żołnierzy sowieckich. Cuda zawsze się dzieją poprzez ludzi. Pan Bóg posługuje się zawsze ludźmi. Cudem było odebranie rozumu tym, którzy atakowali Polskę”

- zauważył.

Przypomniał, że „wszystkie cuda polskie, polskie zwycięstwa, one odbywały się dlatego, że były poprzedzone wielką modlitwą narodu”.