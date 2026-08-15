1 sierpnia oburzenie wywołała nieobecność premiera Donalda Tuska na uroczystościach z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, co szefowi rządu wypomniano chwilę później, kiedy znalazł czas, by ocieplać swój wizerunek na planie „Rancza”. Najwyraźniej jednak nie dało mu to zbyt wiele do myślenia, bo dziś Donald Tusk znowu zrezygnował z udziału w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego.

Do sprawy odniosła się na antenie Telewizji wPolsce24 niezrzeszona poseł Paulina Matysiak.

- „Myślę, że to jest wytrych ze strony premiera i przerzucanie odpowiedzialności na tych rzekomo nieeleganckich uczestników uroczystości patriotycznych. Myślę, że w ogóle rolą polityk jest także uczestniczenie w ważnych wydarzenia – posłów, premierów czy prezydentów. To część tej pracy. Patrząc na to jak wygląda podejście Donalda Tuska do uczestnictwa w uroczystościach państwowych, to można powiedzieć, że jest premierem na pół gwizdka. Po prostu w nich nie uczestniczy”

- stwierdziła parlamentarzystka.

- „Przyglądałam się jak wyglądała kwestia Powstania Warszawskiego, że nie było premiera. To nawet nie jest kwestia bycia eleganckim, to nieodpowiednie zachowanie, które nie licuje z rangą sprawowanej przez Tuska funkcji”

- dodała.